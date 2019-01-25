كوريا الجنوبية تستورد 44 مليون طن من الغاز الطبيعي العام الماضي

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طبقا لتقارير صادرة عن شركات الطاقة الكورية واتحاد التجارة الكوري اليوم الاثنين، بلغ حجم استيراد كوريا الجنوبية من الغاز الطبيعي المسال 44 مليون طن في العام الماضي، بزيادة 17.3% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تستورد الغاز الطبيعي بعد تبريده إلى مستوى 161 درجة مئوية تحت الصفر ليكون مسالا، وهو ما يسهّل عملية تخزينه ونقله.

والشيء المثير للاهتمام هو أن كوريا الجنوبية قد قامت بتنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي، حيث كانت قطر أكثر الدول تصديرا للغاز إلى كوريا في العام الماضي، بنسبة 32.4%، وتلتها كل من أستراليا بـ17.9%، والولايات المتحدة بـ10.6%، وعُمان بـ9.7%، وماليزيا بـ8.4%، وإندونيسيا بـ7.8%، وروسيا بـ4.4%، بعد أن كان أكثر من 70% من الغاز الطبيعي الذي تستورده كوريا يأتي من قطر وماليزيا وعُمان فقط في عام 2008.

ونتيجة لتنويع مصادر الاستيراد، أصبح عدد الدول المصدرة للغاز الطبيعي إلى كوريا 23 دولة في العام الماضي بعد أن كان 11 دولة في عام 2008.

والشيء الآخر المثير للاهتمام أيضا هو أن حجم استيراد الغاز الطبيعي الأمريكي قد شهد زيادة كبيرة في العام الماضي، حيث بلغ 4.66 مليون طن، بعد أن كان 230 ألف طن فقط في عام 2016، و2.94 مليون طن في عام 2017. ومن المتوقع أن يزداد هذا الحجم في المستقبل نظرا لأن شركة "إس كيه" الكورية للطاقة تخطط لاستيراد 2.2 مليون طن من الغاز الصخري الأمريكي خلال هذا العام.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تقوم بزيادة حجم إنتاجها من الغاز الصخري في الوقت الذي تسعى فيه كل من أستراليا وروسيا والدول العربية المنتجة التقليدية للغاز الطبيعي، بما فيها قطر، إلى زيادة حجم إنتاجها، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي على مستوى العالم.