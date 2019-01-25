مجلس الأمن يمنح إعفاءات لمشروع للكوريتين للتنقيب عن رفات جنودهما

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قرر مجلس الأمن الدولي منح إعفاء من العقوبات الدولية لمشروع مشترك بين الكوريتين للعثور على رفات جنودهما الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية، داخل المنطقة منزوعة السلاح.

جاء هذا المشروع بناء على الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين ضمن بيان "بيونغ يانغ" الصادر يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر من العام الماضي في ختام الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين.

وبموجب هذا الاتفاق، سيتم إجراء عمليات بحث عن رفات جنود الكوريتين في المرتفعات الجبلية المعروفة باسم "رأس السهم" الواقعة داخل المنطقة منزوعة السلاح، والتي كانت موقع معركة حادة شهيرة خلال الحرب الكورية، حيث يتوقع أن يكون هناك عدد كبير من رفات الجنود الكوريين الجنوبيين والشماليين.

الجدير بالذكر أنه حدثت في مرتفعات "رأس السهم" معركتان حاميتان خلال الحرب الكورية، حيث هاجمت القوات الصينية المرتفعات التي كانت القوات الفرنسية التابعة لقوات الأمم المتحدة قد دافعت عنها، وجرت معركة دموية شرسة بينهما خلال الفترة من يوم السادس وحتى الثامن من أكتوبر من عام 1951، مما أسفر عن مقتل 47 جنديا فرنسيا وإصابة 144 جنديا آخرين بجروح.

أما المعركة الثانية فجرت بين الجيشين الكوري الجنوبي والصيني في شهري يونيو ويوليو من عام 1953 قبيل توقيع اتفاقية الهدنة العسكرية بين قوات الأمم المتحدة وكوريا الشمالية، وقدأسفرت تلك المعركة عن مقتل 212 وإصابة 815 بجروح، وفقدان 19 من الجنود الكوريين الجنوبيين، بينما بلغ حجم الخسائر في الأرواح في الجيش الصيني أكثر من 1400 جندي.

وكان من المستحيل إجراء عمليات للتنقيب عن رفات الجنود الموجودة في مرتفعات "رأس السهم" بسبب وجودها داخل المنظقة منزوعة السلاح.

وتتوقع السلطات العسكرية الكورية الجنوبية وجود أكثر من 200 من رفات الجنود الكوريين الجنوبيين، وأكثر من 100 من رفات الجنود الأمريكيين والفرنسيين، إضافة إلى عدد كبير من رفات جنود كوريا الشمالية والصين.

وقد تم بالفعل العثور على 12 من رفات الجنود الكوريين الجنوبيين ورفات جندي صيني واحد في تلك المنطقة في العام الماضي، خلال عمليات إزالة الألغام منها التي أجرتها الكوريتان خلال شهر أكتوبر الماضي.