(3 ) كل خنزير وكلكم بخير !!!!!!

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"كل خنزير والجميع بخير" هي عبارة من المؤكد أنها تثير استهجان واستياء الكثيرين من العرب وكل المسلمين ذلك أن الخنزير بالنسبة لهم هو حيوان بغيض مكروه ورمز للنجاسة وكل ما هو قذر وقبيح، وأكل لحم الخنزير محرم اسلاميا بنص القرآن الكريم. لكن تلك العبارة تراها هذه الأيام عبارة شائعة ومنتشرة ومتبادلة ومحببة في أوساط جميع الكوريين والصينيين وغيرهم من سكان منطقة شمال شرق آسيا الذين يحتفلون هذه الأيام بأحد أكبر أعيادهم ومناسباتهم التقليدية وهي مناسبة العيد القمري وانبلاج عام قمري جديد، والعام القمري الجديد هذه المرة هو عام الخنزير الذي يتكرر مرة واحدة في كل 12 عاما، بل هو هذه المرة عيد الخنزير الذهبي الذي لا يتكرر إلا كل 60 عاما ولذلك فهو يعتبر عام سعد ويمن وحظ، ويحلم ويتفاءل فيه الكثيرون بالثراء والرغد والوفرة. وهم لا يرون الخنزير حيوانا قذرا، ويعتقدون إن تلطخه بالوحل والطين هو ضرب من ضروب النظافة البدنية وشكل من أشكال السعادة والفرفشة ولديهم مثل شعبي لوصف الشخص المبتهج بأنه مثل خنزير في مستنقع طين .

وعام الخنزير هو العام الأخير في التقويم التقليدي القمري الكونفوشي المعروف باسم " زودياك" حيث أن الزمن حسب ذلك التقويم يتكّون من 12 برجا أو دورة زمنية ويرمز لكل برج فلكي بحيوان محدد على مدار العام ويتكرر الأمر من جديد كل 12 سنة وهناك 12 حيوان رمز هي الفأر والثور والنمر والأرنب والتنين والثعبان والحصان والكبش والقرد والديك والكلب والخنزير البري.

وهناك ثقافة تقليدية كاملة ذات جذور عميقة تتعلق بهذا التقويم وهي مزيج من الخرافة والأساطير والتقاليد الموروثة والتجارب بحيث أسهم ذلك في رسم خريطة متكاملة للبروج الفلكية تحدد سمات وصفات ومزايا وعيوب كل شخص من مواليد برج معين.

وحسب تلك الخريطة فإن مواليد برج الخنزير يتمتعون كما أسلفنا بالكثير من الخصال الحميدة المرحة والمتفائلة والباحثة والحالمة بالثروة والجاه والحظ السعيد ولذا يحرص الكثيرون على شراء تذاكر اللوتري واليانصيب والرهان والمغامرات المالية أملا في الكسب السريع وتحقيق صفقات رابحة ومجزية ماليا، وتنتشر خلال هذا العام بالتحديد تجارة بيع وشراء الخزن المالية والحصالات وكل أدوات حفظ وتوفير المال. وهم حسب الخرائط الفلكية أناس معتدلو المزاج وطيبون ومتفهمون للآخرين وودودون ويتميزون بقدر كبير من الحكمة والكرم ويتحاشون الجدال ويتغاضون عن زلات وأخطاء الآخرين الطفيفة وهم بسطاء لكن جادون في عملهم ويؤدون واجباتهم بهمة ونشاطـ مما يكسبهم سمعة ممتازة وسيرة حسنة لدى الكثيرين. أما أبرز سلبياتهم فهي إنهم كثيرا ما يقعون فريسة للغش والخديعة بسبب تسرعهم في كثير من الأحيان بالثقة في أشخاص لم يعرفوهم بما فيه الكفاية، أو نتيجة البساطة التي قد تصل أحيانا مرحلة السذاجة، أو لأنهم قد يفرطون في الثقة بقدراتهم وإمكانياتهم بأكثر مما هو حقيقي ولدرجة الغرور والمبالغة والعناد في بعض الأحيان. .

ولأن البرج لا يتكرر إلا مرة كل 12 سنة فإن مواليد برج الخنزير بجانب عام 2019 هم مواليد الأعوام 2007، 1995، 1983، 1971، 1959 وهلم جرا وهناك الآن في كوريا عدد كبير من مواليد هذا البرج في كوريا من ممثلين وممثلات ومطربين في شرخ الشباب بجانب أدباء وزعماء ومفكرون وكتاب وعلماء وساسة من ذوي الخبرة والتجربة، وأيضا على المستوى العالمي من الإسكندر الأكبر وحتى مغني البوب الأمريكي مايكل جاكسون .

كوريا والكوريون الآن منهمكون في وضع اللمسات الأخيرة للاحتفالات التي سيتم بها استقبال برج الخنزير وهو برج يعيش فيه مواليده حياة متميزة وفي احتفالات دائمة وفي حالة ابتهاج مستمر طوال العام ومواليد عام الخنزير يطلق عليهم باللغة الكورية لفظا يمكن ترجمته حرفيا ب " الخنازير، وبنفس وقدر ما هي سبة ووصف جارح ومهين للعرب والمسلمين إلا أنها بالنسبة لسكان هذه المنطقة من العالم دعوة بالثراء والنجاح والمال الوفير والحياة الرغدة وكل عام والجميع، كوريين وعرب، على اختلاف معتقداتهم وثقافاتهم وتقاليدهم وموروثاتهم بخير وصحة.