اختتام فعاليات مهرجان هواتشون لصيد الأسماك الجبلية

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اختتمت فعاليات مهرجان هواتشون لصيد الأسماك الجبلية على الجليد، بنجاح كبير أمس الأحد، بعد مرور 22 يوما حافلة بأعداد كبيرة من السياح الأجانب والزوار الكوريين . وقد سجل المهرجان أكبر عدد من الزوار منذ انطلاقه في عام 2007، حيث وصل عدد زوار المهرجان المتراكم هذا العام إلى نحو مليون و840 ألف زائر ومن بينهم حوالي 146 ألف زائر أجنبي من 40 دولة حول العالم. وللعلم فإن منطقة هواتشون منطقة جبلية صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة فقط لكنها أصبحت الآن منطقة مشهورة تمثل معلما لأكبر مهرجان شتوي في البلاد.

جدير بالذكر أن 100 وسيلة إعلام من 32 دولة قد تسابقت في تغطية أخبار مهرجان هواتشون لصيد الأسماك الجبلية على الجليد هذا العام بما فيها وكالة أنباء "شين خوا" الصينية، وهيئة البث اليابانية العامة "إن إتش كيه"، والوكالة الأوربية للصور الصحفية "إي بي إيه"، ووكالة اسوشيتدبرس للأنباء، ووقناة الجزيرة القطرية، والتلفزيون الأردني، وقناة الغد الإماراتية، وغيرها. ويصل عدد المقالات المتناولة العالمية حول مهرجان هواتشون إلى 7850 مقالة تقريباً حتى الآن

وقال عمدة بلدة هواتشون إن البلدة تخطط لتوسيع خدماتها الخاصة حسب الدولة في المستقبل لأن المسافرين الأجانب المستقلين في المهرجان يزداد عددهم عاماً بعد عام، ولذلك وفر المهرجان هذا العام مصلى لأداء الصلاة للمسلمين لأول مرة في تاريخ المهرجان وسوف يوسع خدمات متنوعة لراحة السياح الأجانب من مختلف الجنسيات.