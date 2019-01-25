حالات الإصابة بالحصبة تصل إلى ٤٠ حالة وقلق شديد حيال انتشار العدوى في البلاد

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تزداد المخاوف من انتشار مرض الحصبة في كوريا الجنوبية منذ وقوع أول إصابة بالمرض في منطقة ديغو في شهر ديسمبر الماضي حيث تبلغ حالات الإصابة بالحصبة حاليا في كوريا حوالي 40 حالة. وكانت كوريا قد أعلنت سيطرتها على مرض الحصبة رسمياً في عام 2006، وبعد 8 سنوات من ذلك اعتمدت منظمة الصحة العالمية كوريا الجنوبية كدولة مسيطرة على داء الحصبة. ووصل معدل تلقي لقاح الحصبة في كوريا الجنوبية إلى 98 بالمائة، حيث يملك معظم الشعب الكوري المضاد المناعي للحصبة. ولكن كيف يمكن للمرض أن ينتشر في البلاد مجدداً؟

وتعتبر كوريا من البلاد التي تشهد عددًا من حالات الإصابة بالحصبة بشكل مستمر كل سنة رغم اعتمادها كدولة مسيطرة على الحصبة، حيث بلغ عدد المصابين بالحصبة في عام 2014 الذي اُعتمدت فيه كوريا كدولة مسيطرة على الحصبة من قبل منظمة الصحة العالمية 442 مريضاً، و7 مرضى في عام 2015، و18 مريضاً في عام 2016، و7 مرضى في عام 2017، وأخيرا 40 مريضاً منذ الشهر الماضي وحتى الآن.

وكذلك أنواع الفيروس الذي يؤدي للإصابة بالمرض في كوريا هي B3 وD8 اللذان ينتشران في دول جنوب شرق آسيا ودول أوروبا وأمريكا على نطاق واسع وليس في كوريا نفسها. وقد زاد عدد المصابين بالحصبة بصورة مفاجئة من 7 حالات إلى أكثر من 40 حالة وذلك لأن البعض لا يزالون غير مطعّمين ضد الحصبة وأصبح عددهم يزداد بسبب عدم معرفتهم بأهمية التطعيم ضد المرض. لكن عدد المصابين بالحصبة في كوريا قليل بالمقارنة مع الدول الأخرى حيث بلغ عدد المصابين بالحصبة في كوريا منذ العام الماضي وحتى الآن حوالي 50 مريضاً في حين شهدت البرازيل 10 آلاف و274 إصابة خلال العام الماضي، وفنزويلا 9 آلاف 101 حالة. كما أصيب بالحصبة في الصين 3 آلاف و714، وفي الفلبين 4 آلاف و412 خلال العام الماضي.

لذلك ينصح الخبراء بأنه يجب على الحكومة أن تعيد النظر في السياسات الوطنية الحالية للوقاية من الأمراض المعدية لدى الشعب على صعيد الدولة مرة أخرى حتى يتلقى جميع الشعب تطعيمات ضد الأمراض المعدية وتضع آلية لحماية أفراد الطواقم الطبية الذين يتعرضون بسهولة للأمراض المعدية.