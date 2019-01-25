٨٥٪ من الناجحين ضمن أعضاء هيئة التدريس في المدارس الابتدائية من النساء

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وفقاً لإعلان مكتب التعليم في العاصمة سيول عن قائمة المتقدمين الناجحين في هيئة التدريس في المدارس الابتدائية في مدينة سيول هذا العام، اتضح أن 85 بالمائة من الناجحين هم من النساء. وبلغ عدد الناجحين الذين سيتم تعيينهم كمدرسين جدد هذا العام في المدارس الابتدائية والروضات والمدارس الابتدائية الخاصة للمحتاجين في مدينة سيول 598 مدرّسة ومدرساً، منهم 368 في المدارس الابتدائية بالتحديد. ومن بين هؤلاء الـ368 من المدرسين الجدد في المدارس الابتدائية، احتلت المدرسات الجديدات 85.05 بالمائة منهم، أي 313 مدرّسة، سيتم تعيينهن في هيئة تدريس المدارس الابتدائية في سيول. وهذا يعتبر انخفاضًا نسبياً في عدد المدرسات مقارنة مع العام الماضي حيث كانت نسبة المدرسات من بين إجمالي المدرسين الجدد في المدارس الابتدائية قد وصلت إلى 88.9 بالمائة أي نحو 90 بالمائة تقريباً.

ورغم أن الحكومة تطبق نظام الحصص النسبية لتوظيف المدرسين الذكور، إلا أن ظاهرة تفوّق الإناث مازالت سائدة في دائرة التعليم والتربية في البلاد. وعبّر خبراء التعليم عن قلقهم من عدم إتاحة الفرصة للطلاب لتطوير وجهة نظر متنوعة حول دور الجنسين الرجال والنساء.