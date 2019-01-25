ألبوم جديد لسفنتين يتصدر قوائم أغاني الكيبوب في 29 دولة

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تصدّر الألبوم المصغر السادس الجديد لفرقة "سفنتين" بعنوان "لقد صنعت لي فجرا"، والذي تم الكشف عنه يوم الحادي والعشرين من يناير الجاري، قوائم "آيتونز" لأغاني الكيبوب في 29 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا وهونغ كونغ واليابان.

كما احتل هذا الألبوم المرتبة الأولى في متجر الإنترنت في اليابان من حيث حجم مبيعات الألبومات.

وعادت فرقة "سفنتين" يوم الرابع والعشرين من يناير الجاري بالكشف عن الأغنية الرئيسية لألبومها الجديد بعنوان "بيت"، في شبكة "إم نت" الموسيقية.