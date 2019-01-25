واي جي تكشف عن الاسم الرسمي لفرقتها الشبابية الجديدة

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تم الكشف عن الاسم الرسمي للفرقة الشبابية الجديدة التابعة لشركة "واي جي" الترفيهية.

وقالت الشركة يوم الثامن والعشرين من يناير إن الفرقة الجديدة ستحمل اسم "كنز"، وأنها تتكون من سبعة أعضاء تم اختيارهم من خلال البرنامج التنافسي "صندوق مجوهرات واي جي".

ومن المتوقع أن تبدأ الفرقة الجديدة نشاطها الغنائي في القريب العاجل.

وأعلنت شركة "واي جي" أنها ستطلق فرقة شبابية أخرى تتكون من 6 أعضاء قريبا.