استقالة مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية

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استقال "كيم هيون تشول" مساعد الرئيس الكوري للشؤون الاقتصادية اليوم، أي بعد مرور يوم واحد فقط من إدلائه بتصريحات تجاهل فيها الناس في فئتي الخمسينيات والستينيات من العمر، كما اتضح فيها أيضا فهم غير واقعي حول قضية بطالة الشباب.

ورغم أن "كيم" أعرب عن نية الاستقالة وأن الرئيس "مون جيه إين" وافق عليها شكليا، إلا أن الموافقة تعتبر خطوة للمساءلة في الواقع مما يشير إلى أن المكتب الرئاسي يأخذ المسألة على محمل الجد لهذه الدرجة.

وكانت تصريحات كيم قد جاءت في حوار نظمته غرفة التجارة والصناعة الكورية أمس، حيث نصح الناس في فئتي الخمسينيات والستينيات من العمر بأن يذهبوا إلى دول جنوب شرق آسيا مثلما فعل المدرب "بارك هانغ سو" بالذهاب إلى فيتنام، وعدم الذهاب إلى الجبال أو كتابة تعليقات سيئة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ولو لم يكن لديهم عمل. كما طلب من الشباب عدم استخدام عبارة "كوريا هي الجحيم" بسبب عدم الحصول على فرص عمل، وقال إنها "كوريا السعيدة" مع دول جنوب شرق آسيا.

ومعنى ذلك أنه يجب على الناس في الخمسينيات والستينيات والشباب ألا يعربوا عن الشكاوى فقط، بل يجب عليهم السعي للحصول على عمل بأنفسهم.

تجدر الإشارة إلى أن "كيم" يعد من أهم الشخصيات التي رسمت أسس السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية. وتم تعيينه كمساعد اقتصادي للرئيس في شهر يونيو من عام 2017، كما تولى منصب رئيس اللجنة الخاصة للإشراف على سياسات الجنوب الجديدة التي تتمثل في التركيز على دول جنوب شرق آسيا، والتي تنفذها حكومة الرئيس مون.

وقد جاءت تصريحاته من أجل التأكيد على ضرورة دخول أسواق هذه الدول، لكنها اعتبرت غير لائقة، ومن ثم أثارت غضبا شعبيا كبيرا، خاصة من الفئات ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن المواطنين الكوريين في فئتيْ الخمسينيات والستينيات من العمر هم من أقل الفئات المؤيدة للرئيس "مون جيه إين"، ولهذا فإن تصريحاته غير الواقعية التي تتجاهل معاناتهم تعتبر بمثابة تحريض لهم على مقاطعة الحكومة الحالية.

ولهذا فإن المكتب الرئاسي اختار استقالة "كيم" من أجل منع حدوث المزيد من الجدل الذي قد يعرقل التوجهات القوية للرئيس "مون" نحو إنعاش الاقتصاد. ولكن من المتوقع أن تشتد حملات المعسكر المعارض على السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية.