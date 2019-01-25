اختلاف في وجهات النظر الأمريكية حول نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية

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أبدت وكالات المخابرات الأمريكية وجهة نظر مختلفة تماما بالنسبة للقضية النووية الكورية الشمالية مقارنة بموقف الرئيس "دونالد ترامب"، مما أثار بعض الشكوك في تحقيق أهداف الرئيس الأمريكي من الجولة الثانية من مباحثات القمة مع كوريا الشمالية.

وقد اتضح موقف الأجهزة المخابراتية الأمريكية خلال جلسة استماع للجنة المعلومات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، وكان موقفا متشائما، حيث اعتبر أن الأسلحة النووية تمثل أهم الوسائل الرئيسية للحفاظ على النظام الكوري الشمالي، ولهذا فإن كوريا الشمالية لن تتخلى عنها.

وقد حضر تلك جلسة الاستماع جميع رؤساء الأجهزة المخابراتية تقريبا، بمن فيهم "دان كوتس" مدير وكالة المخابرات الوطنية، و"جينا هاسبيل" مديرة وكالة المخابرات المركزية، و"بول ناكاسوني" مدير وكالة الأمن الوطني، و"روبرت أشلي" مدير وكالة المخابرات الدفاعية.

وقال "كوتس" إن تقديراتهم مدعومة من خلال رصد بعض الأنشطة التي تتعارض مع نزع الأسلحة النووية الكامل، لكنه لم يوضح ماهية هذه الأنشطة بالتفصيل. كما أكد أن كوريا الشمالية تحافظ على قدراتها من أسلحة الدمار الشامل، وأن الوكالات المخابراتية الأمريكية تظل ترى أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن جميع قدراتها من احتياطيات أسلحة الدمار الشامل ونظام نقلها وإنتاجها. ومن جانبه قال "أشلي" إن قدرة كوريا الشمالية وتهديداتها التي كانت موجودة قبل سنة، لا تزال قائمة حتى الآن.

وتختلف هذه الآراء اختلافا كبيرا عن تصريحات الرئيس "ترامب".

ومن ثم، أثارت وسائل الإعلام الأمريكية الكثير من الشكوك حول فعالية الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية. وقال تقرير لوكالة "أسوشيتدبرس" للأنباء إن تقييم وكالات المخابرات يؤدي إلى طرح تساؤلات عما يمكن أن ينتج عن القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ، مشيرة إلى أن الوكالات المخابراتية الأمريكية ترى أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن جميع أسلحتها النووية حتى ولو أحرزت محاولات التفاوض نتائج إيجابية.

ومن المتوقع أن يسفر ذلك عن انتشار وجهة نظر متشائمة حول القضية النووية الكورية الشمالية في الولايات المتحدة. فهناك قلق من الاعتراف بامتلاك كوريا الشالية أسلحة نووية حتى ولو تم تقديم بعض التنازلات، بما فيها تخفيف العقوبات وتحسين العلاقات الكورية الشمالية الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن نفس القلق موجود في كوريا الجنوبية أيضا.

وقد أشار "كوتس" في جلسة الاستماع إلى أن كوريا الشمالية تعمل على التفاوض حول نزع الأسلحة النووية بشكل جزئي للحصول على تنازلات من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.