العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة خلال عام ٢٠١٩





يصادف يوم ٣٠ يناير أول يوم ثقافي في عام ٢٠١٩. حيث يذكر أن وزارة الثقافة الكورية تنظم مختلف الفعاليات الثقافية في آخر يوم أربعاء من كل شهر في إطار برنامج "اليوم الثقافي".

وقبل وبعد أول يوم ثقافي لهذا العام، سيتم تنظيم حوالي ١٣٠٠ حدث ثقافي يمكن من خلالها التأكيد على الانطلاقة الجديدة للعام الجديد والشعور بالجو الشتوي الناضح. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمواطنين في هذا اليوم الاستمتاع بالعروض والمعارض والأفلام والمباريات الرياضية بأسعار أقل أو بالمجان، كما يمكنهم أيضا خلال نهاية الأسبوع القادم معايشة مختلف أنواع الفعاليات الثقافية في المكتبات والمتاحف المنتشرة في أرجاء البلاد.

وفي هذا الصدد سيقام عدد كبير من العروض الموسيقية في مختلف أنحاء البلاد بمناسبة العام الجديد. فعلى سبيل المثال ستقدم فرقة الكورس التابعة لبلدية "ديه جون" يوم الغد، عرضها الموسيقي لعام ألفين وتسعة عشر من أجل نقل رسالة الأمل في هذا العام. كما أقيم اليوم وفي جزيرة جيه جو عرض خاص بالموسيقى الكلاسيكية من أجل تقريب المسافة بين المواطنين العاديين والموسيقى الكلاسيكية عبر الإيقاعات الجميلة للآلات الوترية. وكذلك سيقام عدد من المعارض التي يمكن لجميع العائلات الاستمتاع بها خلال الإجازة المدرسية الشتوية. ويمكن للمواطنين الاستمتاع بزيارة المعارض بخصم خمسين بالمائة بما فيها معرض "الحضارة الذهبية الدورادو Eldorado ، بحثا عن الكنوز الساحرة" في متحف "كيم هيه" الوطني بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، ومعرض "التصميم البياني في كوريا الشمالية" في مركز آرت في شارع الجامعات في سيول. كما يمكن للزوار مشاهدة الأفلام مقابل خمسة آلاف وون فقط، والتي سيتم عرضها بدءا من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة من بعد ظهر الغد في ثلاثمائة وخمسين دارا للسينما منتشرة في مختلف أرجاء البلاد.

من ناحية أخرى، تجمع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الأفكار حول المشروعات التخطيطية لليوم الثقافي بدءا من شهر فبراير القادم. ومن بين المشروعات التخطيطية: المحتويات الثقافية المحلية الخاصة للبرامج الثقافية والفنية المحلية باستخدام الخصائص الاقليمية المختلفة. ومنها أيضا برنامج "ميكروفون الشباب" الذي يهدف إلى توفير فرص تجربة الأنشطة على المسرح للفنانين الشباب، وبرنامج "نقل الثقافة إلى أماكن العمل" الذي يتم من خلاله تقديم البرامج الثقافية والفنية إلى الموظفين والعمال في أماكن عملهم.