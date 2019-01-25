أول حديقة للأشجار في الهواء في العالم في مدينة بوسان

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من المتوقع أن تشهد مدينة بوسان الواقعة في جنوب شرق البلاد "حديقة أشجار في الهواء" على ارتفاع حوالي ثلاثمائة متر، لتصبح أول حديقة من هذا النوع في العالم. وصرحت بلدية بوسان مؤخرا بأن برج "بوسان لوتيه" الذي استغرق إنشاؤه ١٨ عاما في مقر بلدية بوسان القديم بالمدينة سيضم حديقة الأشجار في الهواء موضحة أن إنشاء الحديقة الكبيرة على ارتفاع أكثر من مائتي متر هو الأول من نوعه في العالم.

جدير بالذكر أن برج بوسان لوتيه يمثل مشروعا كبيرا بدأت به مجموعة "لوتيه" في عام ألفين لإنشاء ناطحة سحاب مكونة من مائة وسبعة طوابق. وبعد بدء عملية الإنشاء برزت مشكلة الربحية الاقتصادية وغيرها، ومن ثم توقفت عملية الإنشاء منذ عشر سنوات. وفي الأصل كان من المقرر أن يضم البرج فندقا ومرافق إقامة إلا أن الخطة تغيرت بحيث يضم منشآت خاصة للسياحة فقط. ومن المتوقع أن يبلغ ارتفاع البرج ثلاثمائة وثمانين مترا على مساحة ستة وثمانين ألفا وأربعة وخمسين مترا مربعا بتكلفة تبلغ حوالي أربعمائة وخمسين مليار وون.

ومن المتوقع أن تبدأ العملية في شهر أكتوبر وتنتهي في عام ألفين وثلاثة وعشرين. ومن المتوقع أن ينقسم البرج إلى ثلاثة أجزاء وهي الجزء المنخفض من فوق الأرض إلى الطابق الثاني عشر والجزء المتوسط حتى ارتفاع مائتين وعشرين مترا فوق سطح البحر والجزء المرتفع الأخير ما بين مائتين وعشرين وحتى ٣٠٠ متر. وسيضم الجزء المنخفض عددا من المتاجر وحديقة للأطفال ومركزا لدعم المشروعات بينما سيضم الجزء المتوسط مصاعد زجاجية يمكن من خلالها مشاهدة بعض المناظر المحيطة، وأول طريق زجاجي مرتفع خاص بالمشي في السماء في البلاد، ومكانا خاصا لتسلق الصخور، وملعبا في الهواء الطلق. أما الجزء المرتفع فسوف يضم ست حدائق تحت موضوعات معينة وهي "غابة للشفاء" و"حديقة التعلم" و"حديقة اللعب" و"حديقة التأمل" و"حديقة المذاق" و"الذكريات الحضرية". كما سيضم أيضا مرصدا ومقهى للكتب وصالة عرض وقاعة متعددة الأغراض.