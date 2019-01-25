انخفاض في متوسط معدلات القراءة في مقابل زيادة عدد إصدارات الكتب

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طبقا لنتيجة مسح أجرته وزارة الثقافة للتعرف على وضع قراءة الكوريين لعام ٢٠١٧، بلغ متوسط عدد الكتب التي يقرؤها البالغون الكوريون سنويا ٨.٣ كتاب بانخفاض ٠.٨ كتب بالمقارنة مع عام ٢٠١٥. وطبقا للاتحاد الكوري لثقافة النشر، صدر ٥٣٧٩٥ نوعا من الإصدارات الجديدة باستثناء كتب الكرتون. مما يعني أن كل شخص بالغ يقرأ في المتوسط ثمانية كتب من بين الخمسة وأربعين ألف كتاب. يا ترى كيف يختار هذه الكتب الثمانية؟

وتمثل قوائم ترتيب أكثر الكتب مبيعا في محلات الكتب الكبيرة أحد المعايير الرئيسية لاختيار الكتب. ولكن المشكلة تكمن في أن هذه القوائم تعكس جزءا صغير للغاية من إجمالي الكتب. في حين تختلف الميول والاهتمامات بين الناس، حيث تختلف الكتب التي يهتمون بها أيضا. ولهذا فإن قوائم أكثر الكتب مبيعا لا ترضي ميول جميع القراء. ولكن لا نستطيع قراءة جميع عناوين عشرات الآلاف من الكتب. وتلبية لمختلف احتياجات القراء، ظهرت فكرة جديدة وهي " book curation " أو "ترتيب وتوصيف الكتب". ومصطلح " curation " عبارة عن تخطيط وشرح للعروض في المعارض الفنية. لكنه أصبح مصطلحا جديدا يعني اختيار واقتراح المحتويات في عصر تدفق المعلومات. ولهذا فيمكن القول إن book curation يمثل خدمة لاختيار واقتراح الكتب حسب وجهات نظر مرتبي الكتب.

وفي هذا السياق، كان مُرتّب الكتب الياباني " هابا يوشيتاكا" قد أكد على أن مرتب الكتب لا يرتب الكتب بل يرتب خزانة الكتب، حيث يقوم بترتيب الكتب book curation في الخزانة مع الوضع في الاعتبار أن تقدم خزانة الكتب للناس رسالة أو فكرة حول العالم.

وتشهد كوريا زيادة في عدد محلات الكتب الصغيرة التي أدخلت مفهوم ترتيب وتوصيف الكتب. فمثلا، في محل "كويوسوسا" في منطقة هيه بانغ تشون في سيول تم لصق عناوين لموضوعات معينة في كل رف من أرفف خزانة الكتب.

وفي رف بعنوان "إذا فكرت أنك ستقرأه يوم ما، فالآن موعده" يتم ترتيب الكتب الكلاسيكية . وفي رف بعنوان "نتكلم عن الآن وهنا" يتم ترتيب الروايات الكورية. وحسب إحدى الشركات المتخصصة في رسم خريطة متاجر الكتب في الأحياء الصغيرة، زاد عدد متاجر الكتب الصغيرة ذات الخصائص المتميزة بحوالي ثلاثمائة متجر في العام الماضي وحده، مما يشير إلى أن متاجر الكتب الصغيرة تستعيد قوتها مرة أخرى اعتمادا على ازدهار تنسيق وتوصيف الكتب.