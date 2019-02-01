بان دال / أومايا نونايا / كوهيانغ إي بوم





يحتفل الكوريون برأس السنة مرتين في العام، مرة في الأول من يناير حسب التقويم الشمسي، ومرة في أول شهر من التقويم القمري. وقد يبدو أنه لا فائدة هناك من الاحتفال بمناسبتين متشابهتين إلى هذا الحد، لكنها في الواقع فرصة لمضاعفة سعادة البدايات والاحتفال مع الأحباب ومراجعات النفس. ويوافق عيد السول (설날) وهو أول العام القمري الثلاثاء القادم، الخامس من فبراير. وهناك أغنية يغنيها الأطفال الكوريون بهذه المناسبة، وهي أغنية تقول:"عيد السول لطائر العقعق كان أمس، لكن عيد السول الخاص بنا اليوم"، وهي من الأغاني المفضلة للأطفال الكوريين. وهي من الأغاني التي يصاحبها الكثير من الذكريات والحنين للطفولة بما تثيره من مشاعر لدى الكبار عند سماعها، فيتذكرون طفولتهم، وأصدقائهم، وضحكات الطفولة البريئة التي لا تحمل أي هموم، والألعاب الممتعة التي كانوا يلعبونها وسط زمجرة رياح الشتاء.

"مجرة درب التبانة في قلب السماء الزرقاء، على مركب أبيض… وشجرة غار، وأرنب بري" كانت هذه كلمات من ضمن أغاني الأطفال المفضلة التي يصاحبها تصفيق إيقاعي. وهي تشبه الأغاني التي كنا نغنيها ونحن صغار ونحن نجلس متقابلين، ونصفق ونضرب بأكفنا على ركبتينا أثناء غناء الأغنية، وهذا النوع من الأغاني يحبه الأطفال في كل أنحاء العالم. كتبت الأغنية المذكورة عام 1924، وكاتبها هو "يون غك يونغ 윤극영"، وهو كاتب قصص وأغاني أطفال، وقد وهب حياته لإبداع أدب الأطفال إحياء لذكرى شقيقته التي فارقت الحياة وهي بعد طفلة. والجزء الأخير من المقطع الثاني الذي يقول:"نجم الصباح هو فنارك" كان يبث الأمل والقوة في قلوب الأطفال الكوريين أثناء المصاعب التي كانت كوريا تعيشها إبان الاحتلال الياباني في العشرينيات من القرن الماضي. وفي ذلك الوقت، اكتسبت الأغنية شعبية كبيرة في كوريا، وفي منشوريا واليابان أيضًا. وقد أحب اليابانيون هذه الأغنية بشدة حتى أنها كانت تذاع بشكل متكرر في الراديو الياباني رغم مساعي الاحتلال الياباني المستمرة للقضاء على الثقافة الكورية. ويحكى أن "يون" عندما سمع أن أغنيته تذاع في الراديو الياباني ذهب إلى طوكيو وطالب بأجرته. وفي هذه الأثناء لم تكن هناك أغانٍ مخصصة للأطفال في كوريا، فكتب يون أغاني أطفال كورية حتى يستمع إليها الأطفال الكوريون الذين يضطرون إلى الاستماع إلى أغاني الأطفال اليابانية لغياب البديل عنها. وقد أصبحت أغانيه الساحرة جزءًا لا يتجزأ من كيان عدة أجيال من الأطفال الكوريين.

كاتب هذه الأغنية الشهيرة هو "كيم كوانغ سو" الذي كان قائد فرقة الكي بي إس الموسيقية لعدة سنوات. وقبل ذلك، وضع مؤلف يدعى "أن سونغ هيون 안성현" لحن هذه القصيدة. وقيل إن اللحن الذي وضعه كان يتمتع بشعبية كبيرة حتى ستينات القرن الماضي. لكن لحنه منع بعد هروبه إلى كوريا الشمالية خلال الحرب الكورية. كان والده، "أن كي أوك 안기옥" عازف كاياغم محترف، وموسيقي معارض لليابان، وكان قد تعرض للسجن بعد أن رفض العزف لجمهور ياباني، كما كان قد اعتُقل من قبل لاشتراكه في ثورة الأول من مارس ضد الاحتلال الياباني. ويتمتع الأب وابنه بشعبية كبيرة في كوريا الشمالية لتطويرهما الموسيقى الكورية التراثية بشكل كبير.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: