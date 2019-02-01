بيونغ يانغ تنقل أخبارا حول عرض فرقة فنية كورية شمالية في الصين

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زارت فرقة فنية كورية شمالية الصين مؤخرا وأقامت عروضا تضمنت عددا من المشاهد غير العادية. فقبل كل شيء، قدم الجانب الصيني عملية بروتوكولية خاصة وحراسة تامة للفرقة، حيث فرض حظر التجول حتى موقف الحافلات الذي يبعد 100 متر عن مقر سكن الفرقة، كما تم تعزيز الأمن بشكل مكثف في مكان عرض الفرقة. ويذكر أنه من النادر أيضا إقامة الفرق الأجنبية برفقة كبار الموظفين الحكوميين في بكين لمدة أسبوع كما حدث للفرقة الكورية الشمالية.

وفي العرض الذي قدمته الفرقة يوم السابع والعشرين من يناير، ظهر الرئيس الصيني "شي جين بينغ" وزوجته بين المشاهدين، كما صعد إلى خشبة المسرح من أجل تشجيع أعضاء الفرقة. وبطبيعة الحال، حضر العرض جميع كبار المسؤولين في النظام السياسي الصيني.

كما التقى الرئيس الصيني بـ"لي سو يونغ" نائب رئيس اللجنة العليا المسؤول عن العلاقات الدولية في حزب العمل الحاكم الكوري الشمالي، الذي ترأس وفد الفرقة الفنية الكورية الشمالية.

وصادفت فترة إقامة الفرقة الكورية الشمالية في الصين فترة ما قبل عيد الربيع الذي يعد من أكبار الأعياد الصينية. وتعتبر هذه الفترة من أكثر الأوقات انشغالا في السنة بالنسبة للقيادة الصينية، ولكن رغم ذلك، أبدت القيادة الصينية هذه الرعاية الخاصة، وهو عكس ما حدث تماما في شهر ديسمبر من عام 2015.

ففي ذلك الوقت، ذهبت فرقة "موران بونغ" الموسيقية الكورية الشمالية إلى الصين، لكنها لم تستطع تقديم حتى ولو عرض واحد، وعادت إلى كوريا الشمالية صفر اليدين، وهو ما أظهر توترا علنيا في العلاقات الكورية الشمالية الصينية. أما في هذه المرة، فقد ظهرت العلاقات الحميمة بينهما بشكل كامل وواضح.

ويربط المراقبون بين هذه التطورات وبين اقتراب موعد انعقاد الجولة الثانية من مباحثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. ورغم أن المعلن هو أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى الصين، وتقديم الفرقة الكورية الشمالية عرضا لها هناك، جاءا ضمن احتفال البلدين بالذكرى السعبين على إقامة العلاقات بينهما، إلا أن المراقبين يرون أن ذلك يستهدف زيادة قدرة تفاوض كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز التضامن الاستراتيجي مع الصين.

وبالفعل يمكن لكوريا الشمالية الاعتماد على دعم الصين، كما أنه يمكن للصين تحقيق مصالحها الاستراتيجية إلى أبعد الحدود من خلال وضع كوريا الشمالية ضمن كتلة نفوذها. وبهذا تستطيع الصين الحصول على أكبر قدر من المزايا من جانب الولايات المتحدة مقابل تقديم أقل قدر من التنازلات إليها.