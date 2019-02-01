مواقف متباينة إزاء الحكم على حاكم كيونغ سانغ

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صدر حكم بالسجن لمدة عامين ضد "كيم كيونغ سو" حاكم مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، حيث اعتقل مباشرة بعد صدور الحكم. وقد واجه "كيم" تهمتين رئيسيتين، الأولى: هي عرقلة العمل من خلال التآمر لتزوير الآراء عبر الإنترنت خلال الحملات الرئاسية الماضية، أما التهمة الثانية فهي التعهد بتقديم وظيفة حكومية مقابل تزوير الآراء على الإنترنت في الانتخابات المحلية التي جرت بعد الانتخابات الرئاسية. ويذكر أن كيم اقترح توظيف شخص مقرب من المدوّن "دروكينغ"، وهو المتهم الرئيسي بتزوير الآراء على الإنترنت، في وظيفة القنصل العام الكوري في مدينة "سانداي" اليابانية، وهو ما يخالف قانون انتخابات الوظائف العامة.

ومن بين نقاط الجدل ذات الصلة بالقضية: حضور "كيم" عرضا تجريبيا لبرنامج "كينغ كراب" الخاص بتزوير الآراء على الإنترنت، حيث يتهم "كيم" بأنه حضر، بينما يدعي هو أنه لم يحضر العرض التجريبي رغم أنه ذهب بالفعل إلى مكتب "دروكينغ".

وتقول المحكمة إنها تعتقد أن "كيم" قد شاهد هذا العرض، وذلك بناء على سجلات الاتصال والمعطيات التي أعدها "دروكينغ". وكانت غرفة الحوار السرية عبر موقع التواصل الاجتماعي دليلا قاطعا في هذا الشأن، حيث أبلغ "دروكينغ" معلومات إلى "كيم"، بما في ذلك توجهات الرأي العام، في غرفة حوار سرية عبر الإنترنت. وشملت تلك المعلومات أيضا تقريرا بأن درجة اكتمال برنامج "كينغ كراب" تبلغ 98%، ورد من قبل "كيم" يفيد بأن هذا "أمر إيجابي، وشكرا".

وكان "كيم" قد قام بحذف أجزاء كثيرة من محتويات غرفة الحوار السرية، لكن دروكينغ حافظ عليها من خلال التقاط صور لها.

وبالنسبة لمخالفة قانون الانتخابات الوظائف العامة، فقد صدر حكم ضد "كيم" بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ عامين. وإذا تم تحديد القرار كما هو، سيفقد كيم وظيفته كحاكم للمقاطعة، مع إلغاء الانتخابات التي شارك فيها، وذلك إذا تلقى عقوبة بأكثر من مليون وون بتهمة مخالفة القانون.

أما الشيء الأكثر إثارة للاهتمام فيتمثل في تأثير الحكم على النظام الحالي، حيث إن هذا الحكم يعني أن الانتخابات الرئاسية الماضية شهدت تزويرا في الرأي العام، وأن كيم لعب دورا كبيرا في ذلك. ولهذا فقد انتقد المعكسر الحاكم حكم المحكمة بقوة، ووصفه بأنه "حكم انتقامي"، وهو ما يعني أنه جاء ردا على محاكمة رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه" بتهمة التلاعب بالشؤون القضائية.