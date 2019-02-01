انتشار مصطلح رهاب المكالمات الهاتفية بين الشباب

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في ظل التطورات السريعة في حياة المجتمع الكوري في الآونة الأخيرة، زاد عدد الأشخاص الذين لا يحبون الاتصال بالآخرين هاتفيا ، ومن ثم ظهر مصطلح جديد يُسمى بـ "رهاب المكالمات الهاتفية". وهذا المصطلح لا يقتصر على كوريا فقط، بل يُستخدم على نطاق واسع في البلدان الأخرى. فإرسال الصغار للرسائل بدلا من الاتصال الهاتفي بالكبار، قد يعتبر أمرا غير مهذب. ورغم ذلك، فإن الشباب بوجه خاص، يرسلون الرسائل أو يستخدمون برامج الدردشة مع الكبار. وذلك لأن الدردشة وجها لوجه تعتبر أمرا صعبا ومتعبا، ولذلك يفضل الشباب الدردشة أو تبادل الرسائل عبر التطبيقات، رغبة منهم في الحفاظ على مسافة محددة مع الآخرين، وإخفاء مشاعرهم عن الجانب الآخر.