وضع ربوت شبيه بالإنسان في مكتب البريد المركزي بالعاصمة سيول

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في ظل التطور التكنولوجي السريع، تم وضع ربوت شبيه بالإنسان في مكتب البريد المركزي الواقع في وسط العاصمة سيول، مما يجذب أنظار الزوار وخاصة الأطفال، حيث يستطيع الأطفال في مكتب البريد المركزي ممارسة ألعاب الكمبيوتر على طاولة، والفائز هو من يتمكن من تسليم الطرود أو الرسائل من خلال التحكم في الروبوت.

وبعد أن كان مكتب البريد من الأماكن التي لا يفضل زيارتها الكثيرون أصبح المبار والأطفال على حد سواء يستمتعون بزيارة مكتب البريد، حيث يستطيع زوار هذا المكتب تجربة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الربط بين الإنسان والروبوت، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

جدير بالذكر أن مثل هذا النوع من التقنيات الحيثة يتواجد في عشرة مكاتب فرعية في مختلف أرجاء البلاد.

وفي متحف الطوابع الموجود داخل مكتب البريد المركزي بالعاصمة سيول، تم تجهيز برنامج طباعة ثلاثية أبعاد، ويحظى هذا البرنامج بسعبية كبيرة بين من الكبار الذين كانوا يحبون جمع الطوابع الورقية عندما كانوا أطفالا. بالإضافة إلى صندوق بريد خاص بتسليم رسائل السعادة، حيث يكتب الأطفال أمنياتهم ويضعونها في الصندوق، وفي العام الماضي، تم اختيار 3700 طفل منهم، لإهدائهم ألعابا ومستلزمات مدرسية.