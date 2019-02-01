تجاوز دخل الفرد ٣٠ ألف دولار سنويًا رغم الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد

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سجلت نسبة النمو الاقتصادي في كوريا، 2،7 بالمائة العام الماضي. ومقارنة بالسنوات الماضية، تعتبر هذه النسبة الأقل منذ عام 2013. ورغم ذلك، تجاوز دخل الفرد في كوريا 30 ألف دولار على أساس تقرير صادر من البنك الكوري، وهذا الرقم يعتبر السابع من نوعه في العالم.

وفي هذا الصدد أكد الخبراء على أهمية خلق فرص عمل لكي يستطيع المواطنون الحصول على دخل مستقر، مع تخفيض التكلفة الخاصة بالسكن أو التعليم.