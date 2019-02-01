شركة جي واي بي تخطط لإطلاق فرقة نسائية جديدة في اليابان

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تتعاون شركة "جي واي بي" الترفيهية الكورية مع شركة "سوني ميوزيك" اليابانية لإطلاق فرقة نسائية جديدة تتكون من عضوات يابانيات.

وسيقوم "بارك جين يونغ" رئيس شركة "جي واي بي" بالكشف عن الخطة التعاونية لإطلاق فرقة نسائية جديدة ، في مؤتمر صحفي يوم السابع من فبراير.

وتخطط شركتا "جي واي بي" الكورية و"سوني موزيك" اليابانية لتنظيم مسابقة على نطاق واسع لاختيار عضوات الفرقة الجديدة.

وكانت شركة "جي واي بي" قد تقدمت للأسواق الأجنبية من خلال تشكيل فرقة شبابية باسم "بوي ستوري" في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وتتكون هذه الفرقة من 6 أعضاء كلهم من الشباب الصينيين.