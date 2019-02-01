



عقد يوم الأحد 27 يناير في العاصمة الكورية سيول مهرجان "كرامة لأفلام حقوق الإنسان في اليمن" بتنظيم اتحاد الطلاب اليمنيين في كوريا وبرعاية مؤسسة "ورلد كلتشر أوبن" الكورية في مقر المنظمة، حيث تم عرض 11 فيلما توثيقيا قصيرا، تضمنت جوانب مختلفة ومتنوعة من أوضاع حياة المواطنين اليمنيين تحت وطأة الحرب.

وقد التقى القسم العربي على هامش المهرجان بثلاث عضوات من اتحاد الطلاب اليمنيين في كوريا، وهن: "سُهيلة البناء" عضو الاتحاد، و"فوزية مُقبل" رئيسة اللجنة الثقافية في الاتحاد، و"إلهام القهالي" نائب رئيس الاتحاد، حيث تحدثن عن الإعداد للمهرجان، ومحتويات الأفلام المعروضة، والهدف من عرض هذه الأفلام للجمهور الكوري في هذا التوقيت الذي تشهد فيه كوريا بعض الاعتراضات على لجوء عدد من اليمنيين إلى البلاد.

وأوضحت عضوات اتحاد الطلاب اليمنيين أن الاتحاد قام بدور التنسيق والتواصل والربط بين "منظمة اليمن ستنتصر" التي يقع مقرها في اليمن، وبين مؤسسة "ورلد كلتشر أوبن" التي يقع مقرها في كوريا، من أجل إقامة المهرجان وعرض تلك الأفلام.

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