الفيلم اللبناني كفر ناحوم يحظى بإقبال كبير من الجمهور الكوري





نجح الفيلم البناني "كفر ناحوم" من إخراج المخرجة "نادين لبكي" في حذب أكثر من 30 ألفا من المشاهدين الكوريين خلال 6 أيام من بدء عرضه في كوريا الجنوبية يوم الرابع والعشرين من يناير الماضي.

ويمكن أن نقول إن الفيلم حقق نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاهدين إذا أخذنا في الاعتبار أنه يختلف عن الأفلام ذات الطابع التجاري.

بالإضافة إلى ذلك، تجاوز معدل مبيعات التذاكر لهذا الفيلم 30% منذ بدء عرضه، وبهذا احتل المركز الأول من بين الأفلام السينمائية الأجنبية من حيث معدل مبيعات التذاكر.

ومن المتوقع أن يجذب الفيلم عددا أكبر من المشاهدين لفترة من الوقت، بسبب تمتعه بسعمة جيدة بين عشاق الأفلام الكوريين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ مؤشر رضا المشاهدين الكوريين عنه 99 من 100 نقطة .

وكان هذا الفيلم قد حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان "كان" السينمائي لعام 2018، كما تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي في دورة أوسكار الحادية والتسعين التي ستقام يوم الرابع والعشرين من فبراير الجاري على مسرح دولبي في لوس أنجلس.

وقالت المخرجة اللبنانية "نادين لبكي" في مقابلة مع صحيفة كورية إنها تقوم بإخراج الأفلام من أجل تنبيه المجتمع وإحداث تغييرات فيه، وليس لإرضاء نقاد الأفلام، ووصفت نفسها بأنها مخرجة وناشطة في نفس الوقت.

في الواقع، كانت "نادين لبكي" مرشحة عن الحركة السياسية الجديدة "بيروت مدينتي" في الانتخابات البلدية لبيروت في عام 2016. كما مارست التمثيل في عدد من الأفلام السينمائية، بما فيها "سكر بنات" في عام 2007، و"وهلأ لوين؟" الذي قامت هي أيضا بإخراجهفي عام 2011 .

وتدور قصة فيلم "كفر ناحوم" حول حياة طفل يعيش في قرية فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة الذي يخضع له، ويقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه، حيث يسلط الفيلم الضوء على السبب الذي دفع الطفل الصغير لرفع الدعوى ضد والديه.

يتم عرض فيلم "كفر ناحوم" حاليا في كوريا الجنوبية عبر 111 شاشة سينما على مستوى البلاد.



