وفد من جامعة هانكوك الكورية يزور الجامعة القاسمية الإماراتية

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قام وفد من جامعة هانكوك الكورية للدراسات الأجنبية الأسبوع الماضي بزيارة للجامعة القاسمية في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الدكتور "أوو ميونغ كون" عميد كلية اللغات والثقافات الآسيوية.

ويضم الوفد الكوري عددا من الأساتذة في جامعة "هانكوك"، بمن فيهم رئيسة قسم اللغة العربية، زميلتنا الدكتورة "نبيلة يون أون كيونغ".

وكان في استقبال الوفد الكوري كل من الأستاذ الدكتور "رشاد سالم" مدير الجامعة القاسمية، والدكتور "محمد صافي المستغانمي" أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، والدكتور "حسن الملخ" القائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية .

وقدم مدير الجامعة الدكتور "رشاد سالم" شرحا للوفد الكوري حول رؤية الجامعة القاسمية وتخصصاتها وآلية استقبالها للطلبة من مختلف دول العالم لدراسة مختلف المواد العلمية والشرعية والتي تعزز من نشر سماحة الإسلام ومبادئه.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين في مختلف المجالات العلمية، وتسليط الضوء على ما تسعى إليه الجامعة من تعليم للطلبة من كل دول العالم، خاصة من غير الناطقين بالعربية، علوم اللغة العربية.

وخلال هذه الزيارة، قام الوفد الكوري بجولة تقفدية في دار المخطوطات بالجامعة القاسمية وما تضمه الدار من شتى العلوم والتصانيف، ومنها علوم القرآن والتفسير والحديث وشروحه والفقة واللغة العربية وفروعها والطب والصيدلة والفلك والحساب والزراعة والتاريخ والجغرافيا وغيرها من المخطوطات النادرة والنفيسة والمتاحة لجميع الطلبة والدارسين.