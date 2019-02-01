تنظيم فعاليات برنامج أهلا كوريا لزوجات الملحقين العسكريين في القاهرة

ⓒ https://www.youm7.com

استضاف المركز الثقافي الكوري في القاهرة الأسبوع الماضي وفدا يضم زوجات الملحقين العسكريين في السفارات الأجنبية لدى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن فعاليات برنامج "أهلا كوريا" الذي ينظمه المركز للتعريف بالثقافة الكورية.

ورحب بالوفدالسفير الكوري في القاهرة "يون يوه تشول"، معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة.

وأشار السفير الكوري إلى أن الثقافة الكورية حظيت بإقبال كبير من خلال جمعها بين الأصالة والمعاصرة، بحيث أصبح لها جمهور كبير في مختلف دول العالم.

وقال السفير إن مسلسلات الدراما وأغاني الكيبوب تشكل أهم المكونات الثقافية الكورية، لكن الطعام الكوري بات هو الآخر يكتسب شغفا كبيرا على مستوى العالم بسبب مزاياه الصحية العديدة ومكوناته الطبيعية الطازجة.

ومن جانبه، قام مدير المركز الثقافي الكوري في القاهرة "يانغ سانغ كون" باصطحاب زوجات الملحقين العسكريين في جولة داخل المركز للتعريف بالأنشطة والبرامج الثقافية التي يقدمها المركز، بما في ذلك دورات تعليم اللغة الكورية، وعروض الأفلام السينمائية الكورية.

وخلال هذه الجولة الميدانية، استمتعت زوجات الملحقين العسكريين بتجربة ارتداء الملابس التقليدية الكورية "هانبوك".

كما قدم الشيف "دانيال بارك" طاه السفارة الكورية بالقاهرة، فقرة خاصة للتعريف بثقافة الطعام الكوري، تناول فيها طريقة إعداد وجبتي "بولغوكي"، أي لحم البقر المشوي، و"داك كالبي"،أي لحم الدجاج المشوي.

وشاركت عضوات الوفد في تجربة عملية لإعداد هاتين الوجبتين، وهما من أشهر الأطعمة في كوريا. وبنهاية فعاليات برنامج "أهلا كوريا" استمتع الحضور بتناول الأطعمة الكورية حيث نالت إعجاب الجميع.

ومن المقرر أن تتواصل هذه الفعاليات بصفة شهرية على مدار هذا العام.





ⓒ https://www.youm7.com