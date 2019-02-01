وفد كوري يزور بغداد بمناسبة انطلاق الحكومة الجديدة في العراق

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قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" الأسبوع الماضي بتعيين كبير مساعديه السابق "ليم جونغ سوك" مستشارا دبلوماسيا خاصا لشؤون الإمارات العربية المتحدة.

وكان "ليم" قد قام بزيارة للإمارات العربية المتحدة في أواخر عام 2017 كمبعوث خاص للرئيس "مون" حيث كون علاقة خاصة مع ولي عهد إمارة أبوظبي سمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان".

كما قام الرئيس"مون" أيضا بتعيين سكرتيره السابق الخاص للشؤون السياسية "هان بيونغ دو" مستشارا دبلوماسيا خاصا لشؤون العراق، حيث عمل المستشار الجديد "هان" رئيسا لجمعية الصداقة الكورية العراقية منذ عام 2009.

قد جاءت هذه التعيينات ضمن جهود الحكومة الكورية الهادفة إلى تعزيز العلاقات ليس فقط مع هاتين الدولتين، بل مع جميع الدول العربية أيضا.

وقام بالفعل المستشار الخاص لشؤون العراق "هان بيونغ دو" بزيارة للعراق خلال الفترة من يوم الثامن والعشرين وحتى الثلاثين من يناير الماضي، على رأس وفد يتكون من عدد من مسؤولي الوزارات الكورية.

وجاءت هذه الزيارة بمناسبة انطلاق حكومة جديدة في العراق منذ شهر أكتوبر الماضي، وذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سيول وبغداد.

وخلال إقامة الوفد الكوري في العراق، قام بنقل رغبة الحكومة الكورية في تعزيز العلاقة الودية وعلاقة التعاون الحقيقي في المجالات الاقتصادية، وبحث مع الجهات المختصة الشؤون التي تهم البلدين.

وقام الوفد بزيارة لرئيس الوزراء العراقي الجديد "عادل عبد المهدي"، والرئيس العراقي الجديد "برهم صالح"، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع كل من وزيرالنفط ووزير الإسكان والإنشاء، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الحكومة العراقية الجديدة.

خلال استقباله للوفد الكوري، وجه رئيس الوزراء "عادل عبد المهدي" دعوة رسمية للرئيس الكوري "مون جيه إين" لزيارة العراق، كما تلقى دعوة رسمية لزيارة كوريا الجنوبية، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه، وأشاد الرئيس العراقي "برهم صالح" بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين ونموها، مؤكدًا على أهمية المشاركة الفعالة للشركات ورجال الأعمال الكوريين للاستثمار في قطاعات البناء والطاقة والصناعة وإعمار وبناء المدن المحررة وبقية المناطق الأخرى.

كما عقد الوفد الكوري ندوة مع مسؤولي الشركات الكورية العاملة في العراق للاستماع إلىمصاعبهم والبحث عن سبل تقديم الدعم المطلوب.

يذكر أنه قد تمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والعراق في عام 1989، وتسعى كوريا إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الحقيقي مع العراق بمناسبة الذكرى الثلاثين على على إقامة العلاقات الدبلوماسية التي تصادف هذا العام.