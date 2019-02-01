الحكومة الكورية تعفى 23 مشروعا من الدراسات حول الجدوى الأولية

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أعلنت الحكومة الكورية اليوم الجمعة أنها قررت إعفاء 23 مشروعا سيتم فيها ضخ 24.1 تريليون وون من الإنفاق الحكومي، من الخضوع لدراسات حول جدواها الأولية.

ويذكر أن نظام الدراسات حول الجدوى الأولية قد بدأ تطبيقه عام 1999، ضمن الجهود الرامية إلى منع تنفيذ المشروعات الإنشائية بشكل عشوائي، والقضاء على إهدار الضرائب في أغراض غير مفيدة.

وعادة يتم تطبيق هذا النظام على المشروعات الضخمة التي يتجاوز حجمها 50 مليار وون ويصل حجم الإنفاق الحكومي فيها إلى 30 مليار وون.

ويتم إجراء الدراسات حول الجدوى الأولية أخذا في الاعتبار ثلاثة عوامل، هي: العنصران الاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى عنصر النمو الإقليمي المتوازن، وأيضا للتعرف على جدوى المشروعات وتأثيراتها المتوقعة قبل تنفيذها.

ويعد مركز إدارة الاستثمارات العامة التابع للمعهد الكوري للتنمية هو الجهة المسؤولة عن إجراء هذه الدراسات التي يبلغ متوسط المدة المطلوبة لإجرائها حوالي 6 أشهر.

وقد بلغ عدد المشروعات التي قام المركز بإجراء الدراسات حول جدواها الأولية 767 مشروعا حتى الآن، واجتاز 60% منها فقط هذه الدراسات، وهو ما أسهم في تقليل الإنفاق بـ141 تريليون وون.

وينص القانون على إمكانية إعفاء المشروعات ذات الحاجة الملحة لتحقيق النمو الإقليمي المتوازن ومواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من الخضوع لدراسات الجدوى الأولية.

لكن إعفاء المشروعات من دراسات الجدوى الأولية يثير جدلا حادا بين المؤيدين والمعارضين نظرا لاحتمال أن يستغله رؤساء الحكومات الإقليمية كفرصة لنيل التأييد من الناخبين في الانتخابات الإقليمية القادمة.

وفي الواقع، زاد عدد الإعفاءات من الدراسات حول الجدوى الأولية منذ تنصيب الرئيس "مون جيه إين"، حيث بلغ 26 مشروعا في العام الماضي.