وفاة ضحية أخرى من ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني

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توفيت أمس الاثنين السيدة "كيم بوك دونغ" ضحية الاسترقاق الجنسي الذي ارتكبته القوات اليابانية في أثناء الحرب العالمية الثانية، عن عمر يناهز 93 عاما.

وكانت السيدة "كيم" رمزا يمثل ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني، حيث أسهمت إسهاما كبيرا في انتشار الرأي العام المضاد للعنف الجنسي على مستوى العالم.

وبدأت السيدة "كيم" حياتها كناشطة لحماية حقوق الإنسان للمرأة في عام 1992 بالكشف عن الحقائق المتعلقة بالاسترقاق الجنسي الياباني الذي كانت هي والضحايا الآخريات خاضعة له.

واستمرت في تعريف العالم بما عانت منه ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني حتى آخر لحظة، مطالبة الحكومة اليابانية بتقديم اعتذار رسمي من أجل استعادة شرف الضحايا.

وقد ولدت السيدة "كيم بوك دونغ" في عام 1926 في منطقة "يانغ سان" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، وأرغمت على ممارسة الاسترقاق الجنسي وهي في سن الرابعة عشرة من عمرها في عام 1940، حيث عملت كرقيق جنسي في بيوت الدعارة العسكرية التابعة للجيش الياباني في الصين وهونغ كونغ وماليزيا وإندونيسيا وسنغافوره، ثم عادت إلى مسقط رأسها في عام 1947 أي بعد حوالي ثماني سنوات من بدء مأساتها.

وكانت السيدة "كيم" قد أدلت بشهادة في الاجتماع الأول للتضامن الآسيوي لحل قضية الاسترقاق الجنسي الذي عقد في شهر أغسطس من عام 1992، ثم كشفت عن مأساتها علنا أمام المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا في العام التالي، وهو ما أدى إلى زيادة الاهتمام العالمي بقضية العنف الجنسي في زمن الحرب.

وواصلت السيدة "كيم" ممارسة أنشطتها المماثلة من خلال زيارات للمنظمات الدولية، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأيضا زيارة عدة دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والنرويج واليابان.

وتقديرا للجهود التي بذلتها السيدة "كيم" لحماية حقوق الإنسان للمرأة، منحها مجلس بلدية مدينة "غلانديل" الأمريكية جائزة "النساء الشجاعات".

وفي شهر مايو من عام 2015، تم اختيارها كواحدة من الأبطال العاملين المائة الذين يقاتلون من أجل الحرية، من قبل منظمة "مراسلون بلا حدود" ووكالة الأنباء الفرنسية.