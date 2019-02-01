



افتتح اليوم في مركز فن الرسم الحديث الوطني معرض كبير تحت شعار "فتح العيون في العالم" يتم من خلاله إلقاء الضوء على فن الرسم الحديث الآسيوي خلال ستنيات وتسعينيات القرن الماضي. حيث كانت تسعى مختلف الدول الآسيوية للخروج من تحت سيطرة الدول الاستعمارية والخلافات الأيديولوجية والحروب وبروز القوميات وحركات الديمقراطية خلال هذا الفترة. وفي هذه الفترة ظهر عدد من الحركات الجديدة من فن الرسم أيضا.

وشارك مركز فن الرسم الكوري الوطني الحديث ومركز طوكيو الوطني الياباني للفن الحديث ومركز آسيا للصندوق الياباني للتبادلات الدولية بشكل مشترك في إقامة هذا المعرض بعد إجراء بحوث ودراسات في هذا الشأن لمدة أربع سنوات.

ويتم في هذا المعرض عرض حوالي مائة وسبعين لوحة رسمها مائة رسام من ثلاث عشرة دولة آسيوية بما فيها كوريا واليابان والصين وتايوان وهونغ كونغ وسنغافوره وماليزيا والفلبين وتايلاند والهند وميانمار وكمبوديا. وفي القسم الأول بعنوان "الشكوك في الهيكل" يتم تقديم مفهوم جديد من فن الرسم في المجتمع المتغير سريعا، بينما يتم إلقاء الضوء على مختلف انواع المواقف الفنية التي يتخذها الفنانون تجاه المدن في القسم الثاني بعنوان "الفنانون والمدن".

أما القسم الثالث والأخير بعنوان "تضامن جديد" فيتم فيه تقديم عدد من لوحات الرسم الخاصة للتصرفات الفنية الجماعية والتي تم إنتاجها في مختلف الدول الآسيوية.

محمد: ويمثل هذا المعرض محاولة لخروج فن الرسم الحديث الآسيوي من سرد تاريخ فن الرسم المتمركز على الغرب ورسم الخريطة الفنية الآسيوية الديناميكية. كما يتيح هذا المعرض لزواره فرصة للتمتع بفن الرسم الحديث الآسيوي الذي لم يهتموا به لأسباب مختلفة، بحيث يمكنهم مراجعة التاريخ الحديث لمختلف الدول الآسيوية بما فيها بلادهم.

ويؤكد المعرض على أن اتجاها جديدا في فن الرسم الحديث الآسيوي قد نشأ بشكل ذاتي من خلال الإدراك السياسي من الداخل وليس من الخارج، والموقف الفني المختلف عن السابق وظهور الذات الجديد. واحتفالا بافتتاح المعرض، تم تنظيم ندوة خاصة بعنوان "ملتقى فن الرسم الحديث الآسيوي" بمشاركة عدد من الرسامين ومنسقي أعمال فن الرسم بعد ظهر اليوم. وسوف تختتم فعاليات المعرض يوم السادس عشر من شهر مايو، ثم يقام في مركز فن الرسم الوطني في سنغافوره خلال الفترة من الرابع عشر من يونيو وحتى الخامس عشر من سبتمبر.