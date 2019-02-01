الهدايا النقدية ترتفع مع ارتفاع الفئات العمرية في الأعياد الرسمية

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أظهرت نتيجة إحصائية أجرتها شركة "يوجين" مؤخرا على حوالي ١٤٠٠ موظف للتعرف على خططهم في فترة عيد هذا العام، أن نسبة المصروفات من الهدايا النقدية المقدمة للأصغر سنا بمناسبة عيد رأس السنة من إجمالي مصروفات العيد ترتفع بالتناسب مع ارتفاع الفئات العمرية، حيث بلغت في فئة العشرينيات ١٥٪ وفي فئة الثلاثينيات ١٧٪. كما بلغت ٢٢٪ في فئة الأربعينيات، و٢٨٪ في فئة الخمسينيات. ويرجع السبب في ذلك إلى تزايد عدد الأصغر سنا بممن فيهم الأولاد أو أولاد الإخوة والأخوات كلما زاد العمر.

كما تبين في الإحصائية أن متوسط الهدايا النقدية المناسبة للأطفال قبل الالتحاق بالمدارس الابتدائية يبلغ ٢٠ ألف وون، أي ما يعادل حوالي ٢٠ دولارا، بينما بلغ المتوسط المناسب للأطفال في المدارس الابتدائية أربعين ألف وون. وبالنسبة للطلاب في المدارس الإعدادية، بلغ المتوسط المناسب ٦٠ ألف وون، بينما بلغ المتوسط المناسب للطلاب في الجامعات ١٠٠ ألف وون. وتبين أيضا أن متوسط المصروفات من الهدايا النقدية خلال فترة العيد من المتوقع أن يبلغ ١٧٠ ألف وون.

وتبين أن نسبة المصروفات التي ستنفقها فئة العشرينيات مثل الهدايا النقدية المقدمة إلى الآباء من إجمالي مصروفات العيد بلغت ٨١٪ لتسجل الأعلى بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى. وبلغت هذه النسبة في فئة الثلاثينيات ٥٧٪، بينما بلغت في فئة الأربعينيات ٥٠٪، وفي فئة الخمسينيات أو أكثر ٥٨٪.

كما اختلفت المصروفات في فترة العيد بين الفئات العمرية، حيث بلغ متوسط المصروفات لفئة العشرينيات ٦٢٠ ألف وون، وبلغ هذا المتوسط لفئة الخمسينيات أو أكثر حوالي ٩٩٠ ألف وون. لكن متوسط الهدايا المقدمة إلى الأباء بين جميع الفئات العمرية تراوح فيما بين ٤٩٠ ألف وون و٦٥٠ ألف وون. أما إجمالي مصروفات العيد فيتزايد باستمرار. وقد بلغ متوسط المصروفات المتوقعة في فترة عيد هذا العام حوالي ثمانمائة وثمانين ألف وون بزيادة حوالي ١٦٪ بالمقارنة مع العام الماضي الذي بلغ فيه المتوسط حوالي ٧٦٠ ألف وون. كما تبين أن أكثر هدايا العيد المفضلة بين الموظفين بطاقات الهدايا بعد أن اختارها ٤٨٪ من المشاركين في الإحصائية. كما احتلت الهدايا من اللحوم المركز الثاني بعد أن اختارها ٣١٪ منهم. وتبين أيضا أن أكثر هدايا العيد غير المفضلة بينهم هي الحاجيات اليومية، مثل معجون الأسنان والشامبو بعد أن اختارها اثنان وثلاثون بالمائة منهم.