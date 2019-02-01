مسرح الدمى يساهم في تحسين الوعي بتعدد الثقافات من خلال تقديم العديد من الأعمال المسرحية في مختلف المدارس

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صرحت إدارة مركز الأسر التابع لمدينة "سي هونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" بأن فرقة مسرح الدمى "اون ها سو" ستقدم عملا مسرحيا بالدمى من أجل تحسين الوعي بتعدد الثقافات في مختلف المدارس بالمدينة بدءا من شهر أبريل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفرقة مكونة من اثني عشر شخصا من مهاجري الزواج والنساء العاديات بقيادة بعض الخبراء في مجال مسرح الدمى. وفي العام الماضي قدمت الفرقة تسعة وأربعين عرضا مسرحيا بلغ عدد مشاهديها ثلاثة آلاف ومائتين وأربعة وأربعين شخصا. وقد ظلت الفرقة تقدم عددا من الأعمال المسرحية بالدمى والتي تتناول قصص الأسر المكونة من ثقافات متعددة. وقالت رئيسة الفريق للمجتمع الثقافي التابع لبلدية "سي هونغ" إنها وجدت أن الطلاب يبدؤون التفكير حول الأطفال ذوي الثقافات المتعددة بشكل إيجابي بعد مشاهدة الأعمال المسرحية بالدمى. كما أضافت أن الأطفال من الأسر ذات الثقافات المتعددة زاد اعتزازهم بأنفسهم بدرجة كبيرة.

كما ستزور فرقة "قال قال قال" لمسرح الدمى التي تم تكونيها بمشاركة خمسة سكان في منطقة وان جو في عام ألفين وأربعة عشر، مراكز الأطفال الاقليمية والمكتبات العامة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية بدءا من شهر مارس، من أجل تقديم عرض مسرحي يرمي إلى تحسين الوعي بالأطفال من الأسر ذات الثقافات المتعددة والمعاقين. ومن القصص التي تقدمها الفرقة كثيرا، قصة هولندية للأطفال بعنوان "ضفدع يقع في الحب" تتحدث عن إمكانية الوقوع في الحب رغم اختلاف ألوان البشرة والبيئة. وتتحدث هذه القصة عن المعاناة التي يتعرض لها ضفدع ذو بشرة خضراء عندما يقع في الحب مع بطة بيضاء، وهي تستخدم كثيرا في تعليم مكافحة التمييز العنصري بين الأطفال.

وقال مسؤول في الفرقة إن الأطفال من الأسر ذات الثقافات المتعددة يسألون لماذا أنا فقط مختلف عن الآخرين في الشكل، موضحا أن هؤلاء الأطفال يعرفون بعد مشاهدة العمل المسرحي أن شكلهم فقط مختلف لكنهم متشابهين في الجوهر مع الأطفال الآخرين.