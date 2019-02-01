هيون ديه للصناعات الثقيلة تخطط لشراء شركة ديه وو لبناء السفن

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من المتوقع أن يتم بيع شركة "ديه وو" لبناء السفن والهندسة البحرية بعد 20 عاما من خضوعها لإدارة بنك التنمية الكوري، لشركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن بيع "ديه وو" لـ"هيون ديه" قد جاء في الوقت المناسب، حيث بدأت الشركات الكورية تحصل على صفقات لبناء السفن من الخارج بعد سنوات من تراجع الطلب، كما تم إصلاح هياكلها إلى حد ما، إلى جانب أنه سيؤدي إلى خلق عملاق جديد كوري ذي قوة تنافسية كامنة في السوق العالمية.

وقد احتلت شركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة المركز الأول في نهاية العام الماضي من حيث حجم الطلبات التي تلقتها، وبلغت حصة "هيون ديه" من بين إجمالي الطلبات العالمية لبناء السفن 13.9% .

أما شركة "ديه وو" فبلغت حصتها 7.3% ، محتلة بذلك المركز الثاني على مستوى العالم.

ويعنى هذا أنه سيتم خلق عملاق كوري جديد في صناعة السفن تتجاوز حصته 21% في السوق العالمية، إذا تم الدمج بين شركتي "هيون ديه" و"ديه وو" كما هو مخطط له.

يذكر أن كوريا الجنوبة كانت أكثر دول العالم من حيث قيمة صفقات بناء السفن في العام الماضي، متغلبة على الصين لأول مرة منذ سبع سنوات.

ويرجع السبب في ذلك إلى التقنية التي تمتلكها الشركات الكورية في بناء السفن ذات القيمة المضافة.

وفي هذا السياق، حصلت الشركات الكورية على 65 صفقة من بين 69 صفقة مطروحة على مستوى العالم لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال نتيجة لزيادة حجم صادرات الغاز الصخري الأمريكي وسياسات الطاقة الصينية الصديقة للبيئة.