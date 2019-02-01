اتفاق على الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة بأسلوب كوانغ جو

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تم أمس الخميس التوصل إلى اتفاق بين بلدية مدينة "كوانغ جو" وشركة "هيون ديه" للسيارات بشأن الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة بأسلوب "كوانغ جو".

ويعد أسلوب "كوانغ جو" محاولة جديدة لخلق الوظائف من خلال التعاون بين إحدى الحكومات الإقليمية وإحدى الشركات.

وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم شركة "هيون ديه" بإنشاء مصنع لإنتاج 100 ألف من السيارات صغيرة الحجم ذات الأغراض المتعددة في مدينة "كوانغ جو" في النصف الثاني من عام 2021، فيما تقوم بلدية مدينة "كوانغ جو" بتوفير الإقامة وخدمات الرفاهية لعمال المصنع على أن يتم تخفيض أجور أولئك العمال، بحيث يكون متوسط الراتب السنوي الابتدائي للعامل الواحد 35 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 31 ألف دولار، وأن يكون وقت العمل 44 ساعة أسبوعيا. ويتضمن الاتفاق أن يستفيد العمال أيضا من الخدمات التي تقدمها لهم الحكومة وبلدية مدينة "كوانغ جو"، بما في ذلك النقل والتعليم والصحة.

وستمتد صلاحية الاتفاق إلى أن يصل حجم الإنتاج التراكمي للسيارات إلى 350 ألف سيارة، ضمن الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في إدارة المصنع من خلال حظر رفع أجور العمال.

ويتوقع أن يسهم مصنع "هيون ديه" للسيارات في خلق 12 ألف وظيفة جديدة في مدينة "كوانغ جو"، مما سيمثل انفراجة لصناعات السيارات الكورية، ونموذجا للتعاون والتعايش بين أصحاب الشركات والعمال.

ولكن مازالت هناك عقبات يجب التغلب عليها من أجل تنفيذ هذا الاتفاق نظرا لمعارضة العمال، حيث قام ممثلون عن الاتحاد الكوري للنقابات التجارية ونقابة العمال التابعة لشركتيْ "هيون ديه" و"كيا" للسيارات، بزيارة إلى بدلية مدينة "كوانغ جو"، وعبروا عن معارضتهم لتلك الاتفاقية، قائلين إن مصنع "كوانغ جو" للسيارات الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة سنويا لن يكون لديه جدوى اقتصادية، وهو ما سيتسبب في إغلاق المصنع وتقليل عدد الوظائف في نهاية المطاف.