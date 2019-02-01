وفاة إحدى رموز ضحايا الاسترقاق الجنسي

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توفيت يوم الاثنين الماضي "كيم بوك دونغ"، التي كرَّست حياتها للنضال من أجل حقوق ضحايا الاسترقاق الجنسي، وذلك عن عمر يناهز 93 عامًا، دون الحصول على اعتذار رسمي من اليابان.

وقد ذكر المجلس الكوري للعدالة وإحياء ذكرى الاسترقاق الجنسي أن "كيم" توفيت بعد ظهر الاثنين الماضي. كما قال المجلس إنها كانت رمزًا لضحايا الاسترقاق الجنسي، وناشطة في مجال حقوق الإنسان والسلام.

وقالت رئيسة المجلس "يون مي هيانغ"، التي كانت مع "كيم" عند وفاتها، إن "كيم" أعربت عن غضبها من اليابان في لحظاتها الأخيرة.

وقد سافرت "كيم" إلى الولايات المتحدة واليابان وغيرها من البلدان، وشاركت تفاصيل قصتها مع الاسترقاق الجنسي، ودعت إلى اعتذار اليابان عن جرائمها وتعويض ضحاياها.