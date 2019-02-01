الحكومة تعفي 23 مشروعا من دراسات الجدوى الأولية

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وافقت الحكومة الكورية على إعفاء ثلاثة وعشرين مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 24.1 تريليون وون، من دراسات الجدوى الأولية.

وقال وزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي" في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي إن المشروعات تم اختيارها من بين 32 مشروعًا قدمتها 17 مدينة ومقاطعة، بقيمة إجمالية تصل إلى 68.7 تريليون وون.

وأوضح "هونغ" أن الإعفاءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة، مشيرا إلى أن المناطق خارج العاصمة ذات الكثافة السكانية المنخفضة والبنية التحتية غير الكافية تواجه صعوبات في متابعة المشروعات الكبيرة بسبب صعوبة إتمام دراسات الجدوى.

وقال وزير المالية إن استثمارات الشركات وإيجاد فرص العمل يتمركزان في سيول والمناطق المحيطة بها، ولذلك فإن الحاجة تدعو إلى استثمارات استراتيجية من الحكومة، لإيجاد فرصة للنمو الإقليمي.

لكن النقاد والمراقبين أشاروا إلى أن قرار الحكومة يأتي على ما يبدو في محاولة لتعزيز الاقتصاد.

كما حذر بعض المحللين من أن التنازل عن دراسات الجدوى الأولية يمكن أن يؤدي إلى تحميل الميزانية نفقات زائدة لأغراض سياسية، نظرا لاحتمال أن يستغله رؤساء الحكومات الإقليمية، كفرصة لنيل التأييد من الناخبين في الانتخابات الإقليمية القادمة.

ودعت بعض المجموعات المدنية الحكومة إلى الحذر من إعفاء المشروعات من دراسات الجدوى الأولية، لأنها قد تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب على مشروعات غير قابلة للتطبيق.