ترامب يعلن استعداده للقمة الثانية مع كيم جونغ أون

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قبل أسابيع على القمة الثانية المرتقبة بين واشنطن وبيونغ يانغ، في أواخر فبراير، قال "ستيفن بيكون"، كبير المفاوضين النوويين الأمريكيين، إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مقتنع بأن الوقت قد حان "لتجاوز 70 عامًا من الحرب والعداء في شبه الجزيرة الكورية"، كما قال إن الولايات المتحدة لا تريد إسقاط نظام بيونغ يانغ.

كما أكد "بيكون" أن الولايات المتحدة لا تتطلع إلى غزو كوريا الشمالية.

وفي كلمته في جامعة ستانفورد الأمريكية يوم الخميس الماضي، قال الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية إن الحرب الكورية قد انتهت.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لعقد القمة الثانية في أواخر فبراير، لكن "بيكون" لم يصرِّح بأن إعلان نهاية الحرب سيكون من نتائج القمة المقبلة.

وقال "بيكون" أيضًا إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تعهد بتفكيك منشآت تخصيب البلوتونيوم واليورانيوم، خلال زيارة الوزير الأمريكي "مايك بومبيو" إلى الشمال في أكتوب الماضي. وأضاف أنه يمكن إقامة نظام دائم للسلام في شبه الجزيرة الكورية إذا "فعلت واشنطن وبيونغ يانغ الصواب بشأن الأسلحة النووية".

وأوضح "بيكون" أن إصرار واشنطن على عدم رفع العقوبات إلا بعد إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل لا يعني أن واشنطن لن تفعل أي شيء إلا بعد أن يقوم الشمال بكل شيء، وأضاف أن تصحيح هذه الصورة أمر مهم للغاية.

وفي وسط التكهنات الإعلامية بأن القمة الثانية قد تناقش سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، أوضح "بيكون" أن الولايات المتحدة لا تشارك في أي من هذه المناقشات.

وسوف يتوجه المبعوث الأمريكي إلى سيول اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي. ثم سيعقد بعد ذلك اجتماعًا آخر مع مسؤولين كوريين شماليين في أوائل الأسبوع المقبل، ربما في قرية الهدنة في "بان مون جوم"، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل محادثات "ترامب" و"كيم" في أواخر الشهر الجاري.