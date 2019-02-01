الحكم على حاكم مقاطعة كيونغ سانغ الجنوبية بالسجن لمدة عامين

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حكمت محكمة كورية على "كيم كيونغ سو"، حاكم مقاطعة "كيونغ سانغ" الجنوبية بالسجن لمدة عامين، لتورطه في فضيحة تزوير الرأي على شبكة الإنترنت، التي قام بها المدون المعروف باسم "دروكنغ". وقد تم احتجاز "كيم" فور صدور الحكم. وقال فريق دفاعه إنه سيستأنف الحكم.

وفي جلسة يوم الأربعاء الماضي، حكمت محكمة سيول المركزية على "كيم" بالسجن لمدة عامين.

وقد تم إلقاء القبض على "كيم"، وهو أحد المقربين من الرئيس "مون جيه إين"، بعد صدور الحكم مباشرة؛ الذي ينص على أن المدعى عليه كان على علم بعملية التلاعب التي قام بها "كيم دونغ وون"، المعروف باسمه المستعار "دروكنغ".

وجاء في الحكم أن الحاكم "كيم" قد شاهد عرضًا لبرنامج التلاعب في التعليقات "كينغ كراب"، الذي استخدم في التلاعب بشعبية التعليقات على المقالات الإخبارية.

ونص الحكم أيضًا على أن "كيم" وافق على استخدام البرنامج، وكان يتلقى تقارير منتظمة من المدون.

ويشتبه في أن تلك العملية قد أفادت حزب المعارضة آنذاك في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في عام 2017.

وقالت المحكمة إنها تعتقد أن "كيم" أشرف على عملية التزوير بالنظر إلى أنه عرض مناصب حكومية على شركاء المدون "دروكنغ"، ولذلك فقد حكمت عليه بالسجن لمدة 10 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

* وسوف يفقد "كيم" منصبه كحاكم للمقاطعة إذا تم تأييد الحكم في محكمة أعلى. *

وعقب صدور الحكم، حث حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، على تنحي "كيم" من منصبه، قائلًا إنه عمل على تقويض الديمقراطية من خلال التلاعب بالرأي العام، قبل الانتخابات الرئاسية السابقة.

أما الحزب الديمقراطي الحاكم، فقد قال إن الحكم يعد حكمًا انتقاميًّا، بسبب تحرك إدارة الرئيس "مون" لإصلاح القضاء، بعد الفضيحة الكبيرة لاستغلال السلطة.

وتساءل الحزب عما إذا كان القاضي الذي أصدر الحكم محايد بالفعل، حيث إنه عمل سابقًا مع رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه"، الذي حُبِس مؤخرًا في قضية إساءة استغلال السلطة أثناء إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".

ومن جانبه، حث الرئيس الحالي للمحكمة العليا "كيم ميونغ سو" السياسيين على الامتناع عن الهجوم على القاضي الذي حكم على "كيم" وقال للصحفيين إنه من غير المناسب استخدام لغة هجومية مع القاضي، عند تناول مسألة استقلال القضاء وسيادة القانون.