كوريا الأولى من بين الدول الناشئة من حيث حجم شراء الأجانب لأسهمها

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بدأ حجم شراء الأجانب للأسهم الكورية يشهد زيادة منذ بداية هذا العام، عكس ما حدث في العام الماضي.

وكان المستثمرون الأجانب قد قاموا ببيع ما قيمته 5.09 مليار دولار من الأسهم الكورية خلال العام الماضي، حيث بلغ حجم صافي بيع الأجانب للأسهم الكورية 4 مليارات و60 مليون دولار فقط في شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو ما قد تسبب في انخفاض مؤشر الأسهم الكورية "كوسبي" بنسبة 17%.

لكن الوضع تغير منذ بداية هذا العام، فقد بلغ حجم صافي شراء الأجانب للأسهم الكورية 2.5 مليار دولار في شهر يناير الماضي، مساهما في ارتفاع مؤشر "كوسبي" بـ7%.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم الكورية ترجع إلى 3 أسباب: السبب الأول هو ظاهرة انتقال الأموال العالمية إلى الدول الناشئة نتيجة لزيادة التوقعات بتخفيف النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتجميد سعر الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة، وانتهاج الصين سياسة التحفيز الاقتصادي.

والسبب الثاني هو احتمال زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات خلال النصف الثاني من هذا العام، بعد أن عانت صناعة أشباه الموصلات من العرض المفرط وانخفاض أسعارها في العام الماضي.

وفي الواقع، قام الأجانب بشراء ما يزيد عن تريليوني وون من أسهم شركة "سام سونغ" للإلكترونيات وشركة"هاينكس" لأشباه الموصلات في شهر يناير الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهمهما بنسبة 17% و21% على التوالي.

أما السبب الأخير فهو أن الأسهم الكورية مقومة بأقل من قيمتها، حيث يركز الأجانب على شراء الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان اللتين تعرضتا لخسائر ناجمة عن النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم فيهما بشكل كبير.