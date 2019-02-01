سيول وواشنطن قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن تكاليف الدفاع هذا الأسبوع

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من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين سيول وواشنطن بشأن تقاسم التكاليف الدفاعية بينهما في غضون هذا الأسبوع.

وتبين أن واشنطن قد قدمت تنازلا للجانب الكوري بشأن حجم نصيب سيول من التكاليف الدفاعية اللازمة لوجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وأن سيول وافقت على مطالبة واشنطن بتجديد اتفاقية تقاسم التكاليف الدفاعية كل عام.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد عقدتا 10 جولات من المباحثات لتجديد اتفاقية تقاسم التكاليف الدفاعية، حيث طالب الجانب الأمريكي بزيادة نصيب كوريا الجنوبية من 856 مليون دولار في العام الماضي إلى ما يتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار.

ولكن من المتوقع الآن أن توافق واشنطن على زيادة نصيب سيول بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن الولايات المتحدة قد طالبت في بداية الأمر بزيادة حجم نصيب كوريا من التكاليف الدفاعية إلى 1.6 مليار دولار، أي ضعف حجم الحصة الحالية. ومن خلال المباحثات مع كوريا الجنوبية قام الجانب الأمريكي بتخفيض هذا الحجم إلى 1.4 مليار دولار، ثم 1.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت الولايات المتحدة بتجديد اتفاقية تقاسم التكاليف الدفاعية كل عام بدلا من كل 5 أعوام حاليا.

وفي نهاية المطاف، توصلت سيول وواشنطن إلى اتفاق مبدئي على أن يتم رفع نصيب كوريا الجنوبية من التكاليف الدفاعية بحوالي 5%، مقابل تجديد الاتفاقية على أساس سنوي.

وبهذا سيتوجب على الجانبين الكوري والأمريكي الجلوس على طاولة المفاوضات كل عام، لتحديد نصيب كوريا الجنوبية من التكاليف الدفاعية.

ويرجع السبب في توصل سيول وواشنطن إلى اتفاق بهذا الشأن إلى رغبتهما في عدم تأثير الخلافات المادية القائمة بينهما على المفاوضات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.