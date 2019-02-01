في عضو فرقة بي تي إس يكشف عن أغنية منفردة

كشف المطرب "في" عضو فرقة "بي تي إس" عن أغنية منفردة بعنوان "منظر" يوم الثلاثين من شهر يناير الماضي، وقد قام "في" بتأليف ألحان الأغنية وكتابة كلماتها بنفسه.

كما قام المطرب "في" بنفسه أيضا بالتقاط صورة له لاستخدامها في غطاء الألبوم.

وتعد هذه الأغنية الأولى من نوعها التي يقوم فيها المطرب "في" بتأليف أغنيته الخاصة، منذ أن شارك في كتابة كلمات أغنية بعنوان "الساعة الرابعة" مع المطرب "آر إم" العضو الآخر في فرقة "بي تي إس" عام 2017.