إنفينيت تعود في فبراير بخمسة أعضاء

تعود فرقة "إنفينيت" في شهر فبراير الجاري بخمسة أعضاء باستثناء "كيم سونغ كيو" الذي يظل يخدم الجيش، بالكشف عن أغنية جديدة بعنوان "ساعة"، بعد عام واحد من إصدار ألبومها الكامل الثالث في شهر يناير من العام الماضي.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد الكشف عن هذه الأغنية وخطط ترويجها.

وقالت شركة "أوليم" الترفيهية إن فرقة "إنفينيت" ستعود في فبراير بأغنية كشفت عنها لأول مرة في لقاء مع معجبيها في أواخر العام الماضي.