وزير التوحيد الوطني يؤكد بذل الجهود للم شمل العائلات المشتتة بين الكوريتين

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أكد وزير التوحيد الوطني "تشو ميونغ كيون" أن الحكومة ستبذل الجهود اللازمة لتحقيق لم شمل العائلات المشتتة بين الكوريتين وتبادل الزيارات بين أعضائها خلال هذا العام.

جاء تصريح الوزير "تشو" خلال مشاركته في طقوس الأجداد الجماعية في عيد رأس السنة القمرية والتي أقيمت اليوم الثلاثاء في ضريح "مانغ بيه دان" التذكاري في مدينة "باجو" بمقاطعة "كيونغ كي" وعلى بعد 7 كيلومترات جنوب خط الحدود مع كوريا الشمالية، بمشاركة عددمن الكوريين الجنوبيين الذين لديهم أسر في كوريا الشمالية.

وفي حقيقة الأمر، كانت هناك توقعات كبيرة بتحقيق لم شمل الأسر المشتتة وتبادل الزيارات بينها في عيد رأس السنة القمرية ، في ظل دخول القضية النووية لكوريا الشمالية إلى مرحلة التفاوض وزيادة التعاون بين الكوريتين في مختلف المجالات.

ولكن لم يكن الأمر سلسا كما هو متوقع، حيث لم يتحقق لم شمل الأسر المشتتة ، ومن المحتمل إجراء لم الشمل عبر الفيديو بعد شهر أو شهرين.

بالإضافة إلى ذلك، لن يمكن تحقيق برنامج لم الشمل عبر الفيديو إلا بعد حصوله على الإعفاء من العقوبات الدولية، لأن المعدات الخاصة بلم الشمل عبر الفيديو في كوريا الشمالية أصبحت قديمة وتحتاج إلى صيانتها ، الأمر الذي يتطلب إرسال أدوات لازمة للصيانة إلى كوريا الشمالية بعد الحصول على الإعفاء من العقوبات الدولية.

وتبين أن الحكومة الكورية تجري مفاوضات بهذا الشأن مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة.