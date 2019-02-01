أفضل خمسة أطعمة تساعد على منع شيخوخة العين

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نحن نقضي معظم اليوم أمام شاشة الكمبيوتر، ونقضي وقتًا طويلاً أمام الشاشات عموما، سواء كان أمام التلفزيون أو الهواتف الذكية ليلاً. وبعبارة أخرى، حتى إذا كان شخص ما يعاني من شيخوخة العين رغم أنه في سن الثلاثينيات، فهو ليس أسلوب حياة غريب.

ومن المعروف جيدا فإن العين من أكثر أجزاء الجسم حساسية وتحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ على صحتها وكفاءتها. ووفقا للعديد من الدراسات، فإن النظام الغذائي يؤثر بشكل مباشر على صحة العين، وهناك بعض المواد التي لها القدرة على الحفاظ على صحتها، إذن، ما هي 5 أفضل أطعمة تساعد على منع شيخوخة العين؟

أولا: الأفوكادو: تحتوي ثمرة الأفوكادو على مضادات للأكسدة مهمة لصحة العين، مثل اللوتين Lutein))، وهي تسمى "فيتامينات العيون"، حيث بيّنت دراسات طبية علاقة هذه المضادات بالتقليل بشكل كبير من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، والتنكس البُقعي وهي حالات شائعة بين كبار السن. كما أن الأفوكادو يحتوي على الكثير من فيتامين "ج". ووفقا لخبراء التغذية، يلعب فيتامين "ج" دورا في إزالة الجذور الحرة التي تعزّز شيخوخة العين.

ثانيا: سمك السلمون: فهو غني بالأوميغا 3 ، وهو ضروري للحفاظ على رطوبة عيونكم ومنع الشيخوخة. وبالإضافة إلى سمك السلمون ، تم العثور على أوميغا 3 أيضا في الأسماك الدهنية مثل التونة والماكريل والسردين.

ثالثا: الجزر: يتحول بيتا كاروتين ، وهو مضاد للأكسدة موجود في الجزر ، إلى فيتامين "أ" عندما يدخل جسمنا. والجدير بالذكر أن فيتامين "أ" هو عامل رئيسي في الحفاظ على البصر. وإذا كان جسمنا يفتقر إلى فيتامين "أ" ، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى إجهاد العين ، وتورم الجفون، والعمى الليلي الذي لا يتمكن المصاب به الرؤية في الظلام. ولكن إذا كنتم حقا تكرهون الجزر، فيمكنكم تناول فيتامين "أ" من خلال الحليب والجبن والكبد والبطاطا الحلوة ، وما إلى ذلك.

رابعا: الشاي الأخضر: فيمكن أن يساعد شرب الكثير من الشاي الأخضر على تعزيز وظائف المخ وتقليل الوزن. ويُساعد "الكاتشين" (Catechin) وهو المكون ذو الطعم المر فى الشاي الأخضر على الحفاظ على صحة العين. وفي عام 2010 ، أجرى باحثون صينيون تجارب على الفئران ووجدوا أن مادة "الكاتشين" في الشاي الأخضر يحمي العينين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

خامسا: البيض: يعتبر تناول البيض مهماً لصحة العين لأنه يمنع الإصابة بالضمور البقعي الذي قد يصيب العين، ويحتوي على المواد المغذية الضرورية للحماية من إعتام عدسة العين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البيض جيد جدا لأنه غني بفيتامين "أ". حيث يساعد فيتامين "أ" على تخفيف أعراض جفاف العين.