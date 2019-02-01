العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة بمناسبة عيد رأس السنة القمرية

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بمناسبة عيد رأس السنة القمرية، تقام مختلف أنواع الفعاليات الثقافية في جميع أنحاء كوريا، وعلى رأسها الفعاليات التي تقام تحت عنوان "رأس السنة القمرية لعام الخنزير" في قرية "هان أوك" أي قرية المنازل التقليدية في "نام سان غول" بمناسبة العام الجديد وهو عام الخنزير الذهبي، حسب التقويم الشرقي الصيني القديم.

وتقام هذه الفعاليات لمدة أربعة أيام، وتتكون من عروض متنوعة وبرامج تجريبية للعادات التقليدية الكورية. كما تم تركيب تمثال ضخم جدا على شكل خنزير في ساحة "تشون وو كاك" في قرية المنازل التقليدية في "نام سان غول" يبلغ ارتفاعه ستة مترات ولونه وردي. وستفتح أيضا سوق يمكن فيها تذوق أكلات عيد رأس السنة القمرية مثل "طول كوك" وتجربة ارتداء الزي الكوري التقليدي وشراء بعض الهدايا التقليدية والتذكارية. كما يتم تركيب مركز "نام سام غول" لعام 1890 لالتقاط صور تذكارية، حيث يمكن استئجار بعض الثياب الكورية التقليدية وبعض الأزياء والإكسسوارات التي كانت موجودة في فترة الانفتاح في كوريا.

وبالإضافة إلى ذلك، يقام عرض موسيقي تقليدي يشارك فيه عدد من نجوم الموسيقى التقليدي الكوري المسمى "كوك آك"، وبرنامج حواري عن التاريخ، ومسابقات للألعاب التقليدية. كما أن مثل هذه الأجواء الاحتفالية تقام في حديقة سيول الكبرى للحيوانات، حيث يمكن الحصول على تخفيضات تصل إلى 30٪ بشرط ارتداء الزي التقليدي "هان بوك" خلال فترة عيد رأس السنة القمرية. وفي ساحة الباب الرئيسي لحديقة سيول الكبرى للحيوانات، تقام مختلف الفعاليات المتنوعة مثل كتابة أمنيات للعام الجديد، ولعبة الروليت للخنزير الذهبي، وقرعة الحظ. كما يتم اختيار ٢٥ شخصا من بين المشاركين في حدث كتابة الأمنيات يوميا بالقرعة، وإهداء تذكرتين لقطار الفيل الذي يتيح الانتقال من شباك التذاكر إلى الباب الرئيسي للحديقة.