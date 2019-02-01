ⓒ Getty Images Bank

أعلنت مؤسسة المرأة والأسرة التابعة لبلدية سيول عن إصدار معجم خاص بالمساواة بين الجنسين بمناسبة عيد رأس السنة القمرية يشمل سبع عبارات يتوجب عدم استخدامها من الآن فصاعدا. وحسبما قالت المؤسسة فإن أكبر تمييز بين الجنسين في الأعياد هو الأعمال المنزلية التي تفرض على المرأة فقط بنسبة 53.5 بالمائة.

وفيما يخص التعبيرات الاصطلاحية والأمثلة التي تعبر عن التمييز بين الجنسين فإن المثل الكوري الذي يقول: "إذا كان صوت الدجاجة أعلى من صوت الديك، فسوف تفلس أسرته وبيته" جاء في المركز الأول، وتلاه المقولة التي تقول: "أهم شيء للرجل هو المال، وأهم شيء للمرأة هو الوجه، أي الجمال". ثم جاء "يجب على الرجل أن يبكي ثلاث مرات فقط في العمر" في المركز الثالث. وهذه المقولات قائمة بشكل أساسي على الصورة النمطية عن الرجل والمرأة، والتي لا تتناسب مع العصر الحديث.