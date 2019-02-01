شركة فيغان

© VEGAN

حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة .... اليوم نتعرف على وكالة "فيغانVegan " للتوثيق والخدمات، وهي الشركة الكورية الأولى التي تحصل على تصديق رسمي بتوثيق المنتجات النباتية. وعنها تحدثننا رئيستها "هوانغ يونغ هي".





تأسست وكالة فيغان للتوثيق والخدمات في مارس 2018. تعمل الشركة من داخل معهد "هان يانغ" للتكنولوجيا في جامعة "هان يانغ". العمل الرئيسي للشركة هو توثيق المنتجات النباتية. ولمن لا يعرف ما هي المنتجات النباتية، فإنها مرتبطة بالمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل التي لا تحتوي على أي مواد حيوانية في كل عمليات التصنيع والتجميع والمعالجة الخاصة بتلك المنتجات. يمكن القول بشكل عام إن لتلك الشركة ثقافة صناعية وأساليب حياتية مختلفة وخاصة بها. وقد طلبنا في يونيو من العام الماضي من وزارة الأغذية وسلامة العقاقير اعتماد وكالتنا كوكالة تجارية متخصصة في هذا المجال. وقمنا بعدة زيارات رسمية للعديد من الوكالات العالمية المعروفة التي تقوم بتوثيق المنتجات النباتية، لجمع واستطلاع العديد من المعلومات والأبحاث والتجارب الخاصة بتلك المنتجات. وأجرينا كذلك العديد من الاتصالات والنقاشات المتعلقة بتلك المنتجات وكيفية تسويقها. وقمنا بتعزيز الإجراءات الخاصة بتأكيد تفرد تلك المنتجات.





هناك خمسة أنواع من الأشخاص النباتيين، اعتمادا على نوعية ما يأكلون. فمثلا هناك النباتيون المعروفون باسم "بوللو Pollo" الذين يتحاشون أكل اللحوم الحمراء، لكنهم يأكلون لحوم الدجاج، وهناك "بِسكو pesco" الذين لا يأكلون من اللحوم إلا الأسماك، و"لاكتو اوفو lacto-ovo" الذين يأكلون المواد المستخرجة من الحيوانات مثل البيض واللبن. وأكثر الفئات النباتية تطرفا هم "فيغان" الذين يمتنعون عن أكل أي شيء له أي علاقة بالحيوانات.





الرئيسة "هوانغ":

القضايا البيئية والأخلاقية أشياء صارت تكتسب اهتماما متزايدا على المستوى العالمي. لا توجد إجابات نهائية عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بمثل هذه الأشياء والسلوكيات. ربما كان لفئة "فيغان" أسبابهم التي يرونها واضحة ومقنعة. وحسبما أوردت مجلة "إيكونومست" البريطانية، فإن عام 2019 سيكون عام "فيغان"، حيث سيتوجه مستثمرون جدد لاستثمار أموالهم في إنتاج منتجات بديلة وخالية من اللحوم ومشتقاتها. وحسب دراسات وإحصائيات دراسية في مختلف أنحاء العالم، فإن هناك توجها عالميا متزايدا لتجنب أكل اللحوم الحمراء بشكل خاص وكل أنواع اللحوم الأخرى بشكل عام بما فيها الدواجن والأسماك. لكوريا العديد من الأطباق الرئيسية والجانبية التي تعتمد على الخضروات بشكل جوهري. وكوريا من الأسواق القليلة في العالم التي يمكن أن تكون سوقا كبرى للمنتجات النباتية.





دفعت تلك الحقائق العديد من المستثمرين للتفكير في كيفية الاستفادة من تلك التطورات العالمية، ومن بينهم السيدة "هوانغ" مؤسسة هذه الشركة الكورية، حيث استقالت من عملها في وزارة الأغذية الكورية وافتتحت شركتها المتخصصة في التوثيق والخدمات الخاصة بالنباتيين.





الرئيسة "هوانغ":

من الصعب على أكثر المستهلكين التأكد من أن الأطباق أو المنتجات التي يتناولونها خالية بشكل مؤكد من لحوم الحيوانات أو مشتقاتها بمجرد النظر إليها أو الاعتماد على الدعاية والترويج لها. فهناك العديد من الشحوم والزيوت والصلصات والتوابل التي تصنع من اللحوم ومشتقاتها، وأخرى من مواد نباتية طبيعية بحتة. الكثير من الشركات المنتجة لا توضح ذلك بشكل تفصيلي، وإنما تكتفي بإشارات عمومية ومبهمة، بقصد أو دون قصد، أو وضع النسب والمكونات بشكل موغل في التفاصيل الصغيرة التي لا تمكّن المشتري من معرفة ما يريد وما لا يريد. هنا تأتي أهمية دور الفحص والتوثيق الدقيق والمفصل الذي تقوم به شركة مثل شركتنا.





إذن فإن وظيفة هذه الوكالة هي توثيق المنتجات كمنتجات نباتية، وتقديم كل المعلومات المتعلقة بها، وكل الخدمات الاستشارية ذات الصلة.





© VEGAN

الرئيسة "هوانغ":

حصلت الشركة على التصديق المطلوب من وزارة الأغذية في نوفمبر 2018 كشركة مؤهلة للتصديق والتوثيق المطلوب للمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل الخالية من اللحوم الحيوانية ومشتقاتها حسب المعايير المحددة. كانت هناك 4 مؤسسات أجنبية تعمل في مجال التوثيق، وشركتنا كانت هي الشركة الكورية الأولى التي تعمل في هذا المجال. توثق الشركة كل المنتجات المحلية والأجنبية وتضع عليها الأختام اللازمة.





في بعض دول العالم، تقوم جمعيات أهلية وخاصة بمهام التوثيق لمثل هذه المنتجات، ولكن في كوريا صارت شركة "فيغان" هي التي تتولى هذه المهمة بشكل مهني.





الرئيسة "هوانغ":

قامت الشركة حتى الآن بتوثيق العديد من المنتجات مثل لبن الصويا والزبادي والأرز والكيك والشيكولاته والكيمتشي. وهناك منتجات أخرى يجري العمل على توثيقها وهي منتجات صحية متنوعة ومستحضرات تجميل وأغذية مستوردة. أعمالنا مقتصرة حاليا على توثيق مستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية، وقد تلقينا العديد من الاستفسارات بخصوص منتجات أخرى مثل المنتجات الصحية ومنتجات النظافة والسلع الجلدية.





تهدف وكالة "فيغان" الى توسيع نطاق توثيقها لمجالات متنوعة من أجل نشر ثقافة الحياة النباتية، وتتوقع أن تستمر في مساعيها لترويج صناعة متطورة في هذا الصدد.

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