ترجمة بيان الاستقلال الكوري إلى العربية

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تمت ترجمة بيان الاستقلال الكوري في الأول من مارس إلى اللغة العربية مؤخرا. وهذا البيان يتضمن الإعلان عن استقلال كوريا من الاستعمار الياباني في الأول من شهر مارس من عام ألف وتسعمائة وتسعة عشر.

وصرحت الجمعية الدبلوماسية المدنية الكورية عبر الإنترنت "فانك" مؤخرا بأنها قامت بترجمة البيان إلى العربية احتفالا بحركة الأول من مارس التي مر عليها مائة عام بالضبط هذا العام وقامت بنشره على موقعها على الإنترنت في الأول من هذا الشهر.

وأضافت الجمعية أن أعضاءها البالغ عددهم حوالي مائة وخمسين ألف شخص سيعملون على نشر النسخة العربية من البيان في الدول العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن ترجمة البيان إلى العربية تحققت بفضل تبرع "كيم بو يونغ" الطالبة في مرحلة الدكتوراة في كلية الترجمة بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بقدرتها على الترجمة إلى العربية.

وقالت كيم إن المواطنين العرب يعرفون عن كوريا الحديثة والمتطورة هذه الأيام، لكنهم لا يعرفون جيدا عن تاريخها المظلم مثل فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية، ولذلك تطوعت للتبرع بموهبتها لأنها اعتقدت أنه عمل ذو قيمة.

وتمنت أيضا أن يتم التعريف بتاريخ حركة الأول من مارس للاستقلال الكوري في مختلف البلدان العربية. وقد سبق لجمعية فانك أن قامت بترجمة البيان إلى ست لغات أجنبية وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية واليابانية والروسية.

كما تعمل على تعريف المراهقين الكوريين داخل وخارج البلاد ببيان الاستقلال الكوري من خلال تغيير المصطلحات القديمة والصعبة الواردة فيه إلى عبارات سهلة.