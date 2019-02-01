تبادلات علمية بين جامعة كوريا والجامعة السعودية الإلكترونية

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استضافت جامعة كوريا السيبرانية وفدا من الجامعة السعودية الإلكترونية يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي من أجل نقل تجاربها.

يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية في العاصمة السعودية "الرياض" تم تأسيسها برعاية الملك السعودي السادس عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وهي تدير مختلف مراحل البكالوريوس والدراسات العليا بطريقة التعليم المزيج من الاتصال بالإنترنت وعدم الاتصال به.

وأجرى الوفد السعودي الذي يرأسه نائب رئيس الجامعة "إبراهيم الموكل" مقابلة مع رئيس الجامعة الكورية "كيم جين سونغ" حيث ناقشا سبل تطوير الجامعتين. كما التقى أعضاء الوفد السعودي بمسؤولين في أمانة الأبحاث والتطوير ومركز المعلومات في الجامعة الكورية للاستماع إلى شرح حول عملية إدارة الحرم الذكي لجامعة كوريا السيبرانية.

علاوة على ذلك، زاروا الاستوديو المستدير المتقدم القابل للتقديم باستخدام الوسائط المتعددة في الجامعة الكورية للتعرف على كيفية إنتاج المحتويات على الإنترنت هناك.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الجامعة الكورية إنه تسره استضافة الجامعة السعودية الإلكترونية التي تعتبر إحدى الجامعات السعودية الممتازة، متمنيا المزيد من التعاون في تطوير الجامعتين الكورية والسعودية في المستقبل.