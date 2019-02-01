المعهد الكوري للتدريب تنظم ورشة عمل لبعض الموظفين المغاربة

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قام المعهد الكوري للتدريب على الهندسة المعمارية بالتعاون مع الوكالة الكورية للتبادلات الدولية "كويكا" بإجراء ورشة عمل لبعض الموظفين المغاربة تحت شعار "المدن المستدامة المغربية وتعزيز الكفاءة في تطوير الأقاليم".

وجاءت هذه الورشة في إطار متابعة مشروع التدريبات الذي كان قد نُفذ خلال خمس سنوات منذ عام ألفين وثلاثة عشر وحتى عام ألفين وسبعة عشر من أجل تعزيز الكفاءة بين الموظفين الحكوميين في وزارة التعمير والاسكان.

وفي ورشة العمل، تم تقديم سياسة البنى التحتية لوسائل المواصلات العامة وأمثلة إدارتها في مدينة سيول من جهة، وتقاسم طرق التحليل السياسي والاقتصادي لخطة توسيع وسائل المواصلات العامة في الرباط.

وأكد الطرفان من خلال هذه الفاعلية على بناء قاعدة للتعاون في التطوير الحضري بينهما وتعهدا بمواصلة التبادلات البشرية بينهما في المستقبل أيضا.