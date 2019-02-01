تبادلات طبية نشيطة بين كوريا والبلدان العربية

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أقيم المنتدى الكوري القطري للرعاية الطبية لعام ألفين وتسعة عشر في فندق شيراتون

ونظمت المنتدى الحكومة القطرية ووزارة الصحة والرفاهية الكورية من أجل التعريف بالتقنية الطبية الكورية المتقدمة. وفي هذا المنتدى طرح الدكتور "سونغ جون سوب " من مستشفى سيول جيه إس " بحثا بعنوان "طرق عملية الخلايا الجذعية".

وقدم الدكتور سونغ طرق العملية ونتائج علاج المرضى الذين تلقوا عمليات الخلايا الجذعية إلى خمسمائة مسؤول في الجهات القطرية ذات الصلة، وقد أبدى الحضور اهتماما كبيرا بارتفاع نسبة الشفاء التام من مرض التهاب المفاصل دون عدم الرفض المناعي.

من ناحية أخرى، شاركت حوالي مائة وثمانين شركة كورية متخصصة في مجال الأجهزة الطبية في معرض الصحة العربي لعام ألفين وتسعة عشر الذي أقيم في مدينة دبي بالإمارات.

وحصلت الشركات الكورية على دعم من وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أنشأت جناحا كوريا في معرض دبي الرابع والأربعين الذي أقيم في مركز التجارة العالمية بدبي خلال الفترة من الثامن والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الماضي.

يذكر أن حوالي أربعة آلاف ومائتي شركة من ست وستين دولة شاركت في معرض هذا العام. وزار المعرض حوالي أربعة وثمانين ألفا وخمسمائة شخص خلال فترة انعقاده. وقام الاتحاد الكوري لصناعة الأجهزة الطبية بدعوة عدد من المشترين وتنظيم فعاليات للدعاية من أجل مساعدة الشركات الكورية المشاركة.

مثلا، أجرى الاتحاد فعالية خاصة للرحلات بالأختام من أجل المشتريين الزوار، حيث تم تقديم هدية لكل شخص حصل على ختم بعد اجتماع مع شركة كورية مشاركة في المعرض. وتبين أن حوالي ثلاثمائة مشتر شاركوا في الفعالية لإجراء حوالي ألف وخمسائة اجتماع مع الشركات الكورية.

بالإضافة إلى ذلك، استجلبت المجلات الطبية الكورية المنشورة باللغة الانجليزية اهتمام المشترين الأجانب حول الأجهزة الطبية الكورية. وصرح مسؤول في الاتحاد بأن زيارات المشترين الأجانب إلى الجناح الكوري لم تنقطع حتى آخر يوم من أيام المعرض بفضل مختلف أنواع الفعاليات الدعائية بما فيها إقامة لافتات كبيرة للإعلانات.