انتشار الدجاج المقلي بصلصة كالبي نتيجة لنجاح فيلم العمل الشاق

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أعلنت لجنة تنمية الأفلام الكورية أمس الأحد أن فيلم "العمل الشاق" الذي بدأ عرضه في يوم الثالث والعشرين من شهر يناير الماضي بلغ عدد مشاهديه اثني عشر مليونا ومائة وستة وسبعين ألف مشاهد.

وتجاوز عدد مشاهديه حدود عشرة ملايين بعد خمسة عشر يوما من عرضه، ليصبح الفيلم الكوري الثامن عشر الذي يجذب أكثر من عشرة ملايين مشاهد في التاريخ! ويتوقع أن يصل عدد مشاهديه إلى أكثر من خمسة عشر مليونا في النهاية.

وتدور أحداث الفيلم حول فريق من شرطة مكافحة المخدرات، وهذا الفريق يعمل ليل نهار لحل القضايا المتعلقة بالمخدرات دون تحقيق أي إنجازات. ولذلك فإن كل دفعة الضابط "غو"، بل والأحدث منه أيضا، تم ترقيتهم إلى مناصب أعلى منه، بينما بقي هو في منصبه لسنوات عدة. ولذلك فهو يواجه أزمة إلغاء فريقه، ولا يوجد لديه أي مجال للتراجع. وبالصدفة اكتشف "غو" عملية تهريب مخدرات من قبل إحدى أكبر المنظمات الإجرامية، وبدأ مع فريقه المكون من أربعة أعضاء، عمليات سرية أمام المكان المشتبه به، ولمراقبته على مدار الساعة، استأجر مطعما للدجاج المقلي يقع أمام ذلك المكان باستخدام المبلغ الذي حصل عليه كمكافأة لنهاية الخدمة مسبقا. وكان ذلك المطعم على وشك الإفلاس، لكن الضابط "ما" الذي أبوه يدير مطعم أضلاع لحم البقر المشوي "كالبي" في مدينة "سو وون" قام بدور الطباخ، وقرر وضع صلصة "كالبي" في لحم الدجاج المقلي، مما جعل المطعم مشهورا جدا. وبالتالي أصبح المطعم مليئا بالناس دائما، وكل أعضاء الفريق مشغولين في قلي كميات كبيرة من لحم الدجاج وتقشير البصل وتنظيف الطاولات وتقديم الطعام، ونسوا مهمتهم الأصلية وهي مراقبة العاصبة التي تهرب المخدرات. ولكن في يوم ما، جاءت فرصة لفريق مكافحة المخدرات للقبض على المجرمين المستهدفين.

وقال المثير من مشاهدي الفيلم إن مشاهد لحم الدجاج المقلي بصلصة كالبي تفتح شهية المشاهدين. وبفضل ذلك، تم إطلاق مثل هذا النوع من لحم الدجاج المقلي بصلصة "كالبي" في عدة مطاعم في الآونة الأخيرة!